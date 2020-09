ŠTÚDIA: Steroidy účinne znižujú úmrtnosť na ochorenie COVID-19

Londýn 2. septembra (TASR) - Steroidy účinne znižujú úmrtnosť vážne chorých pacientov s ochorením COVID-19. Potvrdzuje to analýza štúdií, ktorá v stredu vyšla vo vedeckom časopise Journal of the American Medical Association. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa výsledkov analýzy siedmych štúdií pod vedením Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa vďaka steroidom podarilo znížiť riziko smrti u kriticky chorých pacientov s koronavírusom až o tretinu, a to v porovnaní s bežnou liečbou alebo s použitím placeba.



Štúdie sa týkali 1703 vážne chorých pacientov z piatich kontinentov. Podľa výsledkov sú podobne účinné tri druhy kortikosteroidov - dexametazón, hydrokortizón alebo metylprednizolón -, čím sa rozširujú možnosti pre záchranu mnohých životov, informovala spravodajská televízia Sky News.



Experti však varujú, že steroidmi sa ochorenie COVID-19 nedá vyliečiť. Tieto lieky sa tradične používajú na tlmenie zápalov. Zápal sa často tvorí aj v pacientoch s koronavírusom, keď ich imunitný systém na vírus zareaguje prehnane, čo môže viesť k smrteľnému poškodeniu pľúc. Vďaka steroidom je tak možné predísť možnému úmrtiu spôsobenému zápalom v reakcii na infekciu novým koronavírusom.