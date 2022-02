ŠTÚDIA: Subvariant omikronu je nákazlivejší

Kodaň 1. februára (TASR) - Nový subvariant koronavírusového variantu omikron, známy ako BA.2, je ešte infekčnejší ako pôvodná verzia tohto variantu. Vyplýva to zo štúdie dánskych výskumníkov publikovanej v pondelok.



Ako pripomenula agentúra AFP, subvariant BA.2 zistený začiatkom tohto roka sa stal v Dánsku dominantným a nahradil pôvodný variant s označením BA.1.



Osoba infikovaná subvariantom BA.2 má 39-percentnú šancu, že prenesie vo svojej domácnosti do týždňa vírus na niekoho iného, v porovnaní s 29-percentným rizikom pri BA.1, uviedol štátny zdravotnícky inštitút SSI.



Štúdia výskumníkov SSI a dánskych univerzít, na ktorej sa zúčastnilo 18.000 ľudí, bola vykonaná v období od 20. decembra do 18. januára.



Lekárka SSI Camilla Holtenová Mollerová uviedla, že neočkovaných ľudí pravdepodobnejšie infikuje subvariant BA.2 ako BA.1. Riziko nákazy je oveľa menej pravdepodobné u tých, ktorí boli plne zaočkovaní, a najmä u tých, ktorí dostali posilňovaciu dávku vakcíny.



Vedci stále sledujú nákazlivosť subvariantu BA.2 a závažnosť priebehu ochorenia, ktoré spôsobuje, avšak údaje zo sveta naznačujú, že by sa mohol rýchlo rozšíriť.



Pôvodný variant omikron bol objavený vlani v novembri v Juhoafrickej republike a odvtedy sa stal vo svete dominantným koronavírusovým variantom.