Takmer polovica infikovaných v Taliansku je z domovov dôchodcov

Rím 24. apríla (TASR) - Takmer polovica nových prípadov nákazy koronavírusom zistených v Taliansku v apríli bola zistená v zariadeniach starajúcich sa o dôchodcov. Vyplýva to zo štúdie talianskeho Národného zdravotníckeho inštitútu (ISS) zverejnenej v piatok, píše agentúra DPA.



Výskumníci z ISS vyhodnotili 4500 vzoriek odobratých od 1. do 23. apríla a zistili, že 44,1 percenta pochádza z opatrovateľských centier. Štúdia ďalej ukázala, že doma sa nakazilo 24,7 percenta pacientov, v nemocniciach 10,8 percenta a 4,2 percenta na pracovisku.



Domovy dôchodcov v Taliansku zasiahla pandémia koronavírusu mimoriadne silno, pričom sa predpokladá, že dôvodom bolo sčasti aj zanedbanie preventívnych opatrení zo strany miestnych úradov.



V Lombardsku, ktoré je najviac zasiahnutým regiónom v krajine, prokuratúra vyšetruje sťažnosti týkajúce sa úmyselného zanedbania ochranných opatrení zo strany manažmentu mnohých zariadení pre seniorov. Zamestnanci najväčšieho takéhoto centra v Miláne uviedli, že na začiatku epidémie dostali zákaz nosiť ochranné rúška - malo ísť údajne o snahu zamedziť šíreniu paniky medzi klientmi.



Vyšetrovaní sú aj regionálni zdravotnícki predstavitelia, ktorí mali prispieť k šíreniu vírusu, keď do domovov presúvali pacientov s koronavírusom, aby sa uvoľnili miesta v nemocniciach.



V Taliansku ochoreniu COVID-19 podľahlo viac než 25.000 osôb a koronavírusom sa nakazilo takmer 190.000 ľudí. Po Spojených štátoch eviduje Taliansko najviac úmrtí na svete a je treťou krajinou v počte infikovaných po USA a Španielsku.