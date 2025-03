ŠTÚDIA: Takmer sedem percent Američanov bolo svedkom masovej streľby

Washington 9. marca (TASR) - Takmer sedem percent Američanov už bolo svedkom masovej streľby a viac ako dve percentá boli pri streľbe zranené. Vyplýva to zo štúdie Coloradskej univerzity (UC) v Boulderi, TASR o tom informuje podľa webu denníka The Guardian.



Od roku 2014 bolo na celoštátnej úrovni v Spojených štátoch zdokumentovaných takmer 5000 masových strelieb a od roku 2020 to býva viac ako 500 ročne.



"Táto štúdia potvrdzuje, že masové streľby nie sú izolovanými tragédiami, ale skôr realitou, ktorá zasahuje podstatnú časť populácie s hlbokými fyzickými a psychickými následkami," povedal pre web Phys.org hlavný autor štúdie David Pyrooz.



"Tiež zdôrazňujú potrebu zásahov a podpory pre najviac postihnuté skupiny," dodal Pyrooz, ktorý pôsobí ako profesor sociológie a kriminológ na Inštitúte pre vedu o správaní na UC Boulder.



Respondenti štúdie odpovedali v januári 2024 na sériu otázok vrátane otázky: "Boli ste vy osobne niekedy počas svojho života fyzicky prítomný na mieste masovej streľby?"



V reprezentatívnej vzorke 10.000 respondentov necelých sedem (6,95) percent odpovedalo áno a 2,18 percenta uviedlo, že boli zranení. To zahŕňa nielen priame zranenie pri streľbe, ale aj zasiahnutie črepinami, pošliapanie ľuďmi alebo iné zranenia pri úteku z miesta činu.



"Naše zistenia poukazujú na značný dosah masovej streľby v americkej spoločnosti. Táto rozšírená expozícia podčiarkuje potrebu komplexných stratégií verejného zdravia na riešenie širokých a trvalých vplyvov vystavenia masovej streľbe," napísali vedci v článku.



Medzi svedkami masovej streľby boli podľa štúdie častejšie zastúpení muži a príslušníci černošskej menšiny. Príjem a úroveň vzdelania respondentov nemali podstatnejší vplyv na pravdepodobnosť, či sa niekto stal svedkom masovej streľby.



Ako masová streľba bola v štúdii definovaná streľba, pri ktorej boli na verejnom mieste postrelení alebo zastrelení najmenej štyria ľudia. Za "fyzickú prítomnosť" na mieste masovej streľby sa považovala "prítomnosť v bezprostrednej blízkosti miesta streľby v čase, keď sa strieľalo, takže guľky boli vystrelené vaším smerom, mohli ste vidieť strelca alebo ste mohli počuť streľbu".