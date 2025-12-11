< sekcia Zahraničie
U nemeckej mládeži zistili pokles vo využívaní TÝCHTO platforiem
Napriek obmedzenejšiemu využívaniu sociálnych platforiem vyjadrili mnohí mladí ľudia obavy z potenciálnej závislosti u svojich priateľov.
Autor TASR
Berlín 11. decembra (TASR) - Nemecká mládež vo veku 16 až 18 rokov v porovnaní s minulým rokom trávi menej času na najpoužívanejších sociálnych sieťach, uvádza štúdia zverejnená vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Štúdia pre banku Postbank zistila pokles vo využívaní platforiem Instagram, Youtube, WhatsApp, TikTok, Snapchat a Facebook. Mierny nárast zaznamenal iba Pinterest. Instagram a Youtube sú najpopulárnejšími sociálnymi sieťami u tínedžerov a podľa štúdie ich používa 68 percent respondentov. Používanie Instagramu kleslo o jedno percento, Youtube o päť percent. WhatsApp zaznamenal prepad zo 73 na 65 percent, podobne TikTok klesol zo 66 na 54 percent. Používanie Facebooku sa znížilo o jedno percento a v súčasnosti ho používa 20 percent respondentov.
Napriek obmedzenejšiemu využívaniu sociálnych platforiem vyjadrili mnohí mladí ľudia obavy z potenciálnej závislosti u svojich priateľov. Tri štvrtiny opýtaných považujú kamarátov za závislých od sociálnych sietí, pričom ženy túto skutočnosť vnímali častejšie (v 82 percentách prípadov) ako muži (v 68 percentách prípadov).
Nová štúdia zistila, že viac ako polovica mladých (56 percent) vo veku 16 až 18 rokov zrušila sledovanie niektorých kanálov na Facebooku a Youtube, pretože považovali ich obsah za agresívny, nenávistný alebo zavádzajúci. Štyria z desiatich (41 percent) si z podobných dôvodov deaktivovali profily na sociálnych sieťach.
V digitálnej štúdii počas septembra 2025 v online priestore oslovili 1000 mladých Nemcov.
