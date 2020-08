VEDCI: V Atlantiku je až desaťkrát viac plastu ako sa odhadovalo

Londýn 19. augusta (TASR) – Výskumníci z britského Národného oceánografického centra odhadujú, že v Atlantickom oceáne je až desaťkrát viac plastového odpadu ako sa doteraz predpokladalo. Vedci skúmali vzorky vody z vrchných 200 metrov hladiny Atlantického oceánu, ktoré nazbierali na 12 miestach v oblasti od Britských ostrovov po Falklandy. Svoje zistenia zverejnili v časopise Nature Communications.



Štúdia uvádza, že v tejto časti oceánu sa nachádza 12 – 21 miliónov ton mikroskopických častíc troch najbežnejších druhov plastov. Podľa vedcov to naznačuje, že v Atlantickom oceáne sa celkovo nachádza až 200 miliónov ton plastového odpadu.



Predchádzajúce odhady hovorili o 17 – 47 miliónoch ton, ktoré sa do oceánu dostali v rokoch 1950 – 2015.



„Naše kľúčové zistenie je, že vo vrchnej časti Atlantického oceánu je neuveriteľne veľa mikroplastov. Objem plastov sme dramaticky podcenili," uviedla Katsiaryna Pabortsavová, jedna z vedúcich autoriek štúdie podľa denníka The Guardian.



Pabortsavová ďalej uviedla, že politici by mali zvážiť, ako zastaviť hromadenie plastov v oceánoch, kde môžu ohroziť miestne formy života.



„Dôsledky plastov môžu byť veľmi vážne, ale môžu sa prejaviť až po istom čase," varovala Pabortsavová. „Stále nevieme veľa o tom, ako sa plast do oceánu dostáva," upozornila.