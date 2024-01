Štúdia v Británii odhaľuje dôsledky neočkovania sa proti covidu

Paríž/Londýn 16. januára (TASR) - Pre nezaočkovanie sa odporúčaným počtom dávok vakcíny proti chorobe COVID-19 bolo v lete 2022 v Spojenom kráľovstve hospitalizovaných alebo zomrelo viac ako 7000 ľudí. Vyplýva to z celoplošnej štúdie, ktorá ako vôbec prvá pokrýva celú britskú populáciu, informovala v utorok agentúra AFP.



Táto prelomová štúdia podľa vedcov ukázala, aké dôležité je, aby ľudia naďalej dostávali posilňovacie dávky vakcíny, pretože covid naďalej predstavuje veľkú hrozbu pre zdravie i zdravotný systém.



AFP s odvolaním sa na štúdiu pripomenula, že počas skorších štádií pandémie bolo zaočkovaných viac ako 90 percent dospelej populácie Spojeného kráľovstva.



Avšak v období od júna do septembra 2022 - po tom, ako bola odvolaná mimoriadna fáza pandémie a pozornosť sa obrátila inam - bolo - podľa výskumníkov - nedostatočne zaočkovaných približne 44 percent Britov.



Na základe zdravotných údajov jednotlivcov poskytnutých Národnou zdravotnou službou (NHS), ako aj na základe modelovania výskumníci odhadli, že ak by všetci obyvatelia Spojeného kráľovstva boli primerane a aktuálne zaočkovaní, počet hospitalizácií alebo úmrtí by poklesol o 7180.



Znamená to, že takmer 20 percentám zo 40.000 hospitalizácií alebo úmrtí na covid počas leta 2022 by sa dalo predísť, keby boli ľudia plne zaočkovaní.



Hlavná vedecká pracovníčka spoločnosti Health Data Research UK Cathie Sudlowová, ktorá viedla výskum, na tlačovej konferencii povedala, že výsledky jasne ukázali, že "byť plne a riadne zaočkovaný je dobré pre jednotlivcov i pre celú spoločnosť".



Vo výskume, ktorého výsledky boli uverejnené v časopise Lancet, sa použili bezpečné anonymizované zdravotné údaje všetkých osôb starších ako päť rokov v štyroch krajinách Spojeného kráľovstva.



V štúdii sa uvádza, že nedostatočne zaočkovaní boli skôr muži, mladší, inej ako bielej pleti, z chudobnejšieho prostredia a mali menej existujúcich zdravotných problémov.



Odporúčaný počet dávok vakcíny proti covidu sa v čase menil a v jednotlivých krajinách sa líši. Odporúčanie Spojeného kráľovstva v júni 2022 bolo jedna injekcia pre osoby vo veku 5-11 rokov, dve pre osoby vo veku 12-15 rokov, tri pre osoby vo veku 16-74 rokov a štyri pre osoby staršie ako 75 rokov.



Minulý týždeň Svetová zdravotnícka organizácia varovala, že prenos covidu sa v decembri zvýšil, pričom k tomu prispeli aj stretnutia ľudí počas vianočných sviatkov. Najčastejšie hláseným variantom na celom svete je momentálne variant JN.1.



Na margo svojej štúdie výskumníci podotkli, že je to vôbec prvýkrát, čo sa do takejto štúdie zapojilo všetkých 67 miliónov obyvateľov Británie.



Vyzvali tiež, aby sa rovnaký prístup uplatnil aj v iných oblastiach výskumu verejného zdravia, ako sú rakovina, cukrovka a srdcové choroby.



Ako objasnil spoluautor štúdie Aziz Sheikh z Edinburskej univerzity, Spojené kráľovstvo má jedinečné predpoklady na realizáciu takéhoto celopopulačného výskumu, pretože "prakticky každá interakcia" s NHS je zaznamenaná. "Nikde inde na svete to nie je možné," dodal.