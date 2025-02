Štúdia v Čile: Zber hmly môže pomôcť pri nedostatku vody

Santiago 21. februára (TASR) - Zber hmly by mohol pomôcť znížiť nedostatok vody v najsuchších oblastiach sveta, uvádza nová štúdia vydaná vo vedeckom časopise Frontiers in Environmental Science. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry DPA a stanice BBC.



Štúdia prebiehala v meste Alto Hospicio na okraji púšte Atacama na severe Čile, kde ročne namerajú na niektorých miestach menej ako 1 milimeter zrážok. Hlavným zdrojom vody tam sú podzemné vrstvy, ktoré sa naplnili vodou pred desiatami až sedemnástimi tisícami rokov.



Počas ročného výskumu v Čile vedci zistili, že z jedného štvorcového metra možno denne zachytiť až päť litrov vody. Podľa spoluautorky štúdie Virginie Carterovej Gamberiniovej by sa takto dali zásobovať aj niektoré mestá.



"Naše zistenia dokazujú, že hmla môže slúžiť ako doplnkový zdroj vody v mestách v suchých oblastiach, kde zmena klímy ešte zhoršuje nedostatok vody," uviedla výskumníčka.



"Zber a využívanie vody z nekonvenčných zdrojov, ako je voda z hmly, predstavuje kľúčovú príležitosť na zlepšenie kvality života obyvateľov," dodala.



Zberače hmly tvoria siete zavesené medzi dvoma stĺpmi. Na sieti sa voda z hmly zráža a kvapky zo siete následne padajú do žľabu, ktorým voda odteká do zásobníka.



Takto získaná voda je pitná alebo môže byť použitá na zavlažovanie či produkciu potravín. Vedci zdôraznili, že k plnej funkčnosti zariadenia je potrebné doplniť ho o veľké systémy skladovania a distribúcie vody.