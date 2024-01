Štúdia: V cirkvi v Nemecku boli sexuálne zneužité tisícky detí

Berlín 25. januára (TASR) - Štúdia zverejnená vo štvrtok o sexuálnom zneužívaní detí v rámci Evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKD) odhaduje, že obeťami takýchto činov sa mohlo stať až 9355 detí. Podľa jej autorov však skutočný počet obetí mohol byť aj oveľa vyšší, informuje TASR podľa správy agentúr AFP a DPA.



Predstavitelia cirkvi po zverejnení nezávislej štúdie priznali, že neurobili dosť pre ochranu detí.



Správa, ktorú si EKD objednala v roku 2020 u nezávislých odborníkov pod záštitou Hanoverskej univerzity, predstavuje prvú komplexnú štúdiu o pohlavnom zneužívaní detí a mladých ľudí v rámci protestantských cirkví v Nemecku od konca druhej svetovej vojny. Jej zistenia zároveň predstavujú obrovský nárast oproti 900 doteraz známym prípadom.



Autori štúdie k odhadom dospeli po preskúmaní približne 2225 evidovaných prípadov a identifikovali 1259 potenciálnych páchateľov, ktorí sa týchto skutkov dopúšťali od roku 1946. Išlo nielen o duchovných, ale aj rôznych zamestnancov cirkvi na plný a čiastočný úväzok, a tiež o dobrovoľníkov.



Vzhľadom na obmedzené množstvo dokumentov, ktoré poskytli regionálne cirkvi, je podľa spoluautora rozsiahlej štúdie pravdepodobné, že zistený počet predstavuje len "vrchol ľadovca".



Celkový odhadovaný počet páchateľov sexuálneho zneužívania by sa podľa štúdie mohol blížiť k číslu 3500.



EKD združuje vyše 19 miliónov protestantov, čo z nej robí druhú najväčšiu náboženskú organizáciu v Nemecku po katolíckej cirkvi. Ide o federáciu zastrešujúcu viacero protestantských denominácií vrátane luteránov a kalvínov.



Luteránska biskupka Kirsten Fehrsová z Hamburgu, súčasná predsedníčka rady EKD, v súvislosti so zisteniami štúdie uviedla, že je veľmi šokovaná a podľa svojich slov jediné, čo môže urobiť, je úprimne sa ospravedlniť obetiam za "masívne zlyhanie" pri zaisťovaní ochrany detí.



"Neochránili sme ich v čase spáchania zločinu a nesprávali sme sa k nim s rešpektom ani vtedy, keď mali odvahu prehovoriť," uviedla Fehrsová a prisľúbila, že bude pokračovať v snahách o odškodňovanie obetí.



Obete sexuálneho násilia môžu v súčasnosti požiadať cirkev o individuálne odškodnenie, ktorého výška sa pohybuje v rozmedzí od 5000 do 50.000 EUR. Do konca roka 2022 regionálne cirkvi patriace do EKD zaznamenali 858 takýchto žiadostí.