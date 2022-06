Štúdia v Münsterskej diecéze odhalila množstvo prípadov zneužívania

Münster 13. júna (TASR) - Počet kňazov obvinených zo zneužívania aj ich obetí je v západonemeckej katolíckej diecéze Münster omnoho vyšší, než sa pôvodne predpokladalo. Vyplýva to zo štúdie, ktorú v pondelok zverejnila skupina akademikov z Münsterskej univerzity, informuje agentúra DPA.



Podľa prieskumu, ktorý tím odborníkov realizoval počas dvoch rokov, bolo v rokoch 1945-2020 do prípadov sexuálneho zneužívania zapojených až 200 duchovných a 610 maloletých obetí.



Vedci sa však domnievajú, že počet nenahlásených prípadov zneužívania je pravdepodobne ešte omnoho vyšší. Odhadujú preto, že obetí zneužívania kňazmi by mohlo celkovo byť viac ako 5000.



Historik a spoluautor štúdie Thomas Grossbölting uviedol, že zneužívanie sa odohrávalo v rámci celej münsterskej diecézy a dodal, že o ňom vedelo mnoho ľudí. Prípady zneužívania sa podľa neho kompetentné úrady snažili "ututlať".



Autori štúdie tvrdia, že vedia dokázať zlyhania cirkevných predstaviteľov a marenie spravodlivosti, ku ktorým v tejto diecéze dochádzalo celé desaťročia. Zároveň obvinili súčasného münsterského biskupa Felixa Genna z toho, že v uplynulých rokoch nezaujal k páchateľom zneužívania dostatočne prísny postoj.