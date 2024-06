ŠTÚDIA: V roku 2023 bolo najviac konfliktov od druhej svetovej vojny

Oslo 10. júna (TASR) - V roku 2023 sa vo svete odohralo viac ozbrojených konfliktov ako v ktoromkoľvek inom roku od konca druhej svetovej vojny. Vyplýva to zo štúdie, ktorú v pondelok zverejnil nórsky Inštitút pre výskum mieru v Osle (PRIO). TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



V minulom roku sa odohralo celkovo 59 konfliktov, počet zasiahnutých krajín sa však znížil z 39 v roku 2022 na 34 v nasledujúcom roku, uviedol PRIO.



Podľa údajov, ktoré od mimovládnych a medzinárodných organizácií zozbierala Uppsalská univerzita (UU) vo Švédsku, sa počet úmrtí v bojoch v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil o polovicu na približne 122.000. Napriek tomu je tretí najvyšší od roku 1989, a to na pozadí vojny na Ukrajine a konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas.



"Násilie vo svete je od konca studenej vojny na historicky najvyššej úrovni," uviedla Siri Aas Rustadová, výskumná pracovníčka PRIO a hlavná autorka správy o vývoji na medzinárodnej scéne v rokoch 1946-2023.



"Čísla naznačujú, že konfliktné prostredie je čoraz zložitejšie a v rámci jednej krajiny pôsobí viac aktérov konfliktu," vysvetlila odborníčka.



Podľa PRIO možno nárast počtu konfliktov čiastočne pripísať extrémistickej džihádistickej organizácii Islamský štát (IS), ktorej vplyv sa šíri v Ázii, Afrike a na Blízkom východe, a zapojeniu čoraz väčšieho počtu neštátnych bojovníkov, ako je napríklad Skupina pre podporu islamu a moslimov (JNIM) napojená na medzinárodnú teroristickú sieť al-Káida.



"Tento vývoj čoraz viac sťažuje činiteľom, ako sú humanitárne skupiny a organizácie občianskej spoločnosti, manévrovanie v konfliktnom prostredí a zlepšovanie života bežných ľudí," povedala Rustadová.



Hoci sa počet úmrtí v boji v minulom roku znížil, kumulatívny počet za uplynulé tri roky je najvyšší za trojročné obdobie za ostatných 30 rokov, uvádza PRIO. V Afrike bolo zaznamenaných 28 ozbrojených konfliktov, v Ázii 17, na Blízkom východe desať, v Európe tri a v Amerike jeden.