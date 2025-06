ŠTÚDIA: V roku 2024 bol najvyšší počet konfliktov od roku 1946

Oslo 11. júna (TASR) - V roku 2024 svet zaznamenal najvyšší počet ozbrojených konfliktov od roku 1949. Ukazuje to štúdia Inštitútu pre výskum mieru v Osle (Prio), podľa ktorej bol prekonaný rekord roku 2023. Štúdiu zverejnili v stredu, informuje TASR podľa agentúry AFP.



V minulom roku bolo vo svete zaznamenaných 61 konfliktov v 36 krajinách, pričom niektoré zažili niekoľko konfliktov súčasne, uvádza sa v správe. Štúdia pracovala s údajmi zhromaždenými Uppsalskou univerzitou vo Švédsku. V roku 2023 bolo 59 konfliktov v 34 krajinách.



„Toto nie je len nárast – je to štrukturálny posun,“ povedala hlavná autorka správy Siri Aasová Rustadová, ktorá sa zaoberá trendmi v ozbrojených konfliktoch od roku 1946. „Dnešný svet je oveľa násilnejší a oveľa fragmentovanejší ako pred desiatimi rokmi,“ povedala.



Afrika zostala najviac spustošeným kontinentom s 28 konfliktmi, do ktorých bol zapojený aspoň jeden štát. Nasleduje ju Ázia so 17, Blízky východ s desiatimi, Európa s tromi a Amerika s dvoma konfliktami. Viac ako polovica týchto krajín zažila dva alebo viac konfliktov.



Počet úmrtí v dôsledku bojov zostal približne na rovnakej úrovni ako v roku 2023, približne 129.000, a rok 2024 sa tým stal štvrtým najsmrteľnejším rokom od konca studenej vojny v roku 1989, uvádza sa v štúdii. Najväčší počet obetí si vyžiadala vojna na Ukrajine, konflikty v Pásme Gazy a v regióne Tigraj v Etiópii.



„Teraz nie je čas, aby Spojené štáty ani žiadna iná globálna mocnosť ustúpili od medzinárodnej angažovanosti,“ povedala Rustadová.



„Izolacionizmus zoči-voči rastúcemu globálnemu násiliu by bol hlbokou chybou s dlhodobými následkami na ľudské životy,“ povedala s odkazom na kampaň amerického prezidenta Donalda Trumpa „Amerika na prvom mieste“ (MAGA).



„Je chybou predpokladať, že svet sa dokáže odvrátiť. Či už pod prezidentom Trumpom alebo akoukoľvek budúcou administratívou, opustenie globálnej solidarity by teraz znamenalo odísť od stability, ktorú USA pomohli vybudovať po roku 1945,“ povedala.