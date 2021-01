Štúdia: Vakcína od Pfizeru zaberá na zmutované varianty koronavírusu

Londýn 8. januára (TASR) - Vakcína vyvinutá spoločnosťami BioNTech a Pfizer je účinná aj v prípade mutácií koronavírusu, ktoré nedávno objavili v Británii a Juhoafrickej republike. Naznačujú to výstupy z predbežnej štúdie zverejnenej v databáze americkej vedeckej inštitúcie Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), píše agentúra AP a denník The Guardian.



Nové varianty vírusu SARS-CoV-2 - predovšetkým ten nákazlivejší, ktorý sa koncom minulého roka objavil na juhu Anglicka, vzbudzujú obavy na celom svete. Oboje obsahujú mutáciu nazvanú N51Y, ktorá predstavuje malú zmenu 'spike proteínu' (glykoproteínového hrotu, ktorý umožňuje vstup vírusu do bunky). Ide o zmenu, vďaka ktorej sa podľa odborníkov vírus šíri rýchlejšie, píše agentúra AP.



Väčšina vyvíjaných a distribuovaných vakcín sa pokúša vyvolať v ľudskom tele reakciu, vďaka ktorej je tento spike proteín rozpoznaný a imunitný systém s ním tak dokáže bojovať. Tím vedcov z Pfizer-u a Texaskej univerzity sa prostredníctvom laboratórnych testov pokúšal zistiť, či mutácia ovplyvnila schopnosť ich vakcíny tak urobiť.



Vedci zhromaždili údaje z analýz vzoriek krvi odobratých 20 osobám, ktoré už dostali vakcínu od konzorcia Pfizer-BioNTech. Protilátky vytvorené u týchto ľudí ich pred vírusom v laboratórnych podmienkach úspešne ochránili, píše sa v štúdii.



Ako pripomína The Guardian, štúdiu pred jej publikovaním ešte musia posúdiť ďalší experti, čo je pri podobnom type výskumu kľúčovou podmienkou. Podľa hlavného vedeckého pracovníka spoločnosti Pfizer Philipa Dormitzera je však "veľmi upokojujúce zistenie", že prinajmenšom táto mutácia, ktorá medzi ľuďmi spôsobila najväčšie obavy, sa v súvislosti s účinnosťou vakcíny nezdá byť problémom.



Vakcína vyvinutá spoločnosťami BioNTech a Pfizer je prvou, ktorú na používanie schválili v EÚ - 21. decembra tak urobila Európska agentúra pre lieky (EMA). Už skôr ju na používanie schválili iné krajiny vrátane USA a Spojeného kráľovstva. Ako druhú v poradí EMA v stredu schválila vakcínu vyvinutú spoločnosťou Moderna.