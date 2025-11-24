< sekcia Zahraničie
Štúdia: Vakcína proti HPV znižuje riziko rakoviny krčka maternice
Podľa zverejnených analýz dievčatá zaočkované proti HPV vo veku 16 alebo menej rokov mali o 80 percent nižšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny krčka maternice v porovnaní s neočkovanými.
Autor TASR
Londýn 24. novembra (TASR) - Vakcína proti ľudskému papilomavírusu (HPV) je vysoko účinná v prevencii rakoviny krčka maternice a nespôsobuje závažné vedľajšie účinky. Uvádza to najnovší výskum neziskovej skupiny Cochrane, ktorá ponúka najkomplexnejšie údaje o tejto vakcíne, píše TASR podľa webu Euronews.
Podľa zverejnených analýz dievčatá zaočkované proti HPV vo veku 16 alebo menej rokov mali o 80 percent nižšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny krčka maternice v porovnaní s neočkovanými. Vakcína tiež zabránila prekanceróznym zmenám krčka maternice a iných tkanív.
Nezisková výskumná skupina Cochrane preskúmala klinické skúšky aj vedecké štúdie, do ktorých bolo zapojených viac ako 132 miliónov ľudí.
„Teraz máme jasné a konzistentné dôkazy z celého sveta, že očkovanie proti HPV zabraňuje rakovine krčka maternice,“ uviedol vo vyhlásení jeden z autorov štúdie a vedúci Cochrane Response Nicholas Henschke.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) patrí rakovina krčka maternice medzi najčastejšie druhy rakoviny u žien. V roku 2022 bolo na celom svete hlásených približne 660.000 nových prípadov a spôsobila približne 350.000 úmrtí. Neúmerne postihuje najmä mladšie ženy.
HPV je skupina bežných vírusov a mnohé z nich sú neškodné, vrátane tých, ktoré spôsobujú kožné bradavice. Niektoré formy vírusu však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, konečníka, pohlavných orgánov, úst a hrdla, ako aj genitálne bradavice.
Podľa údajov WHO miera zaočkovania proti HPV v niektorých európskych krajinách, ako sú napríklad Španielsko a Nemecko, za posledné desaťročie neustále rástla, ale v krajinách ako Spojené kráľovstvo a Taliansko klesla.
Výskumníci z Cochrane uviedli ako kľúčový faktor klesajúcej alebo stagnujúcej zaočkovanosti dezinformácie na sociálnych sieťach a rozhodli sa zistiť, či sú tieto obavy opodstatnené. „Dôležitým zistením bolo, že bežne hlásené vedľajšie účinky vakcíny, o ktorých sa často diskutuje na sociálnych sieťach, nepreukázali žiadnu skutočnú súvislosť s očkovaním,“ povedal Henschke.
Ľudia sú najviac chránení, keď sú očkovaní predtým, ako sú vystavení vírusu alebo začnú byť sexuálne aktívni, dodali odborníci. Zatiaľ čo vakcína proti HPV sa pôvodne odporúčala len dievčatám a ženám, krajiny sa čoraz viac zameriavajú aj na chlapcov.
Výskumníci očakávajú, že sa v nasledujúcich rokoch dozvedia viac o tom, ako očkovanie proti HPV ovplyvňuje iné druhy rakoviny spojené s vírusom, ktoré sa zvyčajne vyvíjajú neskôr v živote.
„Bude trvať desaťročia, kým úplne pochopíme vplyv očkovania,“ povedala jedna z autoriek štúdie a gynekologická onkologička Jo Morrisonová.
Podľa zverejnených analýz dievčatá zaočkované proti HPV vo veku 16 alebo menej rokov mali o 80 percent nižšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny krčka maternice v porovnaní s neočkovanými. Vakcína tiež zabránila prekanceróznym zmenám krčka maternice a iných tkanív.
Nezisková výskumná skupina Cochrane preskúmala klinické skúšky aj vedecké štúdie, do ktorých bolo zapojených viac ako 132 miliónov ľudí.
„Teraz máme jasné a konzistentné dôkazy z celého sveta, že očkovanie proti HPV zabraňuje rakovine krčka maternice,“ uviedol vo vyhlásení jeden z autorov štúdie a vedúci Cochrane Response Nicholas Henschke.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) patrí rakovina krčka maternice medzi najčastejšie druhy rakoviny u žien. V roku 2022 bolo na celom svete hlásených približne 660.000 nových prípadov a spôsobila približne 350.000 úmrtí. Neúmerne postihuje najmä mladšie ženy.
HPV je skupina bežných vírusov a mnohé z nich sú neškodné, vrátane tých, ktoré spôsobujú kožné bradavice. Niektoré formy vírusu však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, konečníka, pohlavných orgánov, úst a hrdla, ako aj genitálne bradavice.
Podľa údajov WHO miera zaočkovania proti HPV v niektorých európskych krajinách, ako sú napríklad Španielsko a Nemecko, za posledné desaťročie neustále rástla, ale v krajinách ako Spojené kráľovstvo a Taliansko klesla.
Výskumníci z Cochrane uviedli ako kľúčový faktor klesajúcej alebo stagnujúcej zaočkovanosti dezinformácie na sociálnych sieťach a rozhodli sa zistiť, či sú tieto obavy opodstatnené. „Dôležitým zistením bolo, že bežne hlásené vedľajšie účinky vakcíny, o ktorých sa často diskutuje na sociálnych sieťach, nepreukázali žiadnu skutočnú súvislosť s očkovaním,“ povedal Henschke.
Ľudia sú najviac chránení, keď sú očkovaní predtým, ako sú vystavení vírusu alebo začnú byť sexuálne aktívni, dodali odborníci. Zatiaľ čo vakcína proti HPV sa pôvodne odporúčala len dievčatám a ženám, krajiny sa čoraz viac zameriavajú aj na chlapcov.
Výskumníci očakávajú, že sa v nasledujúcich rokoch dozvedia viac o tom, ako očkovanie proti HPV ovplyvňuje iné druhy rakoviny spojené s vírusom, ktoré sa zvyčajne vyvíjajú neskôr v živote.
„Bude trvať desaťročia, kým úplne pochopíme vplyv očkovania,“ povedala jedna z autoriek štúdie a gynekologická onkologička Jo Morrisonová.