Štúdia: Vakcíny mRNA majú 66-percentnú účinnosť proti delte

Washington 25. augusta (TASR) - Účinnosť mRNA vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna proti koronavírusu klesla z 91 percent, ktorú mali pred príchodom variantu delta, na 66 percent po príchode delty. Vyplýva to z rozsiahlej štúdie amerických zdravotníckych expertov, zverejnenej v utorok. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) skúmalo pôsobenie oboch vakcín v reálnom živote už odvtedy, ako boli prvýkrát schválené na použitie u zdravotníkov a ľudí v prvej línii.



Tisíce týchto pracovníkov v šiestich amerických štátoch testovali každý týždeň a počas prejavovania príznakov ochorenia COVID-19, čo umožnilo výskumníkom odhadnúť účinnosť pri príznakovej a bezpríznakovej nákaze.



Po zhodnotení miery nákazy medzi zaočkovanými a nezaočkovanými ľuďmi a množstva času, počas ktorého boli sledovaní, v počiatočnej fáze štúdie od 14. decembra 2020 do 10. apríla 2021 odhadli vedci účinnosť vakcín na 91 percent.



Počas týždňov do 14. augusta, keď sa stal prevládajúcim koronavírusový variant delta, klesla účinnosť na 66 percent.



Autori štúdie uviedli v správe množstvo varovaní, napríklad to, že ochrana vakcínami časom mizne a odhad 66 percent vychádza z pomerne krátkeho skúmaného obdobia s malým počtom infekcií.



"Hoci tieto predbežné zistenia ukazujú mierne zníženie účinnosti vakcín proti covidu, zachované dvojtretinové zníženie rizika nákazy zdôrazňuje, že očkovanie proti covidu je naďalej dôležité a poskytuje výhody," napísali autori.



K záveru, že účinnosť vakcín proti variantu delta klesla, dospelo teraz už mnoho štúdií – aj keď presná hodnota tohto poklesu sa medzi štúdiami odlišuje.



Ochrana vakcínami pred vážnym priebehom ochorenia sa zdá stabilnejšia, prekračuje 90 percent, ako uviedla nedávna štúdia CDC uskutočnená s pacientmi v New Yorku.



Ďalšia štúdia CDC medzi pacientmi v Los Angeles, zverejnená v utorok a vykonaná od 1. mája do 25. júla, ukázala, že u nezaočkovaných ľudí bola hospitalizácia s covidom 29,2-krát pravdepodobnejšia než u zaočkovaných ľudí – to zodpovedá účinnosti približne 97 percent.



Variant delta sa stal v USA prevládajúcim začiatkom júla.



Ako ukázala nedávna štúdia v časopise Virological, množstvo koronavírusu zistené prvými testami u pacientov s variantom delta bolo 1000-krát vyššie než u pacientov v prvej vlne nákazy v roku 2020 – to upozorňuje na jeho výrazne vyššiu nákazlivosť.