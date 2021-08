ŠTÚDIA: Variant lambda nákazlivejší, ale aj odolnejší voči protilátkam

Tokio 5. augusta (TASR) - Variant koronavírusu s označením lambda, ktorý sa rozšíril z Latinskej Ameriky, je nielen nákazlivejší, ale aj odolnejší voči protilátkam, čo znamená, že očkovanie proti nemu je menej účinné. Vyplýva to z najnovšej štúdie japonských vedcov, o výsledkoch ktorej na svojej stránke informovala stanica Deutsche Welle (DW).



Výskumníci zistili, že variant lambda, ktorý bol prvýkrát objavený v Peru v auguste 2020, v sebe nesie tri znepokojujúce mutácie. Jedna z nich v tzv. spike proteíne spôsobuje, že protilátky nedokážu vírus v dostatočnej miere neutralizovať a prakticky sa tak vyhne imunitnej reakcii organizmu. V dôsledku toho sú očkované osoby i tí, čo ochorenie COVID-19 už prekonali, pred nákazou horšie chránené. Ďalšie dve mutácie majú za následok, že ľudia sa variantom lambda nakazia ľahšie.



Výsledky tejto zatiaľ nerecenzovanej laboratórnej štúdie ešte musia byť nezávisle overené. Aktuálne sa variant lambda potvrdil už v približne 30 krajinách najmä Južnej Ameriky, ale ojedinelé prípady zaznamenali aj v Európe, napríklad v Španielsku, Británii, Taliansku či Nemecku.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súčasnosti radí lambdu medzi takzvané "varianty záujmu", ktoré je potrebné sledovať. Znamená to, že sú hlásené ohniská jeho výskytu alebo sa vyskytuje vo viacerých krajinách.



Podľa názoru japonských vedcov však tento variant spĺňa všetky predpoklady, aby bol zaradený do zoznamu "znepokojujúcich variantov". Tie sú preukázateľne nákazlivejšie a vedú k ťažšiemu priebehu ochorenia COVID-19; patrí k nim napríklad variant delta, ktorý sa rozšíril z Indie. Že by sa lambda dokázala presadiť voči medzičasom dominantnému variantu delta je skôr nepravdepodobné, píše DW.