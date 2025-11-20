< sekcia Zahraničie
Štúdia: Vedci skúmali rodovo podmienené vraždy žien a dievčat
Štúdia výskumníkov z univerzity v Tübingene skúmala celkovo 292 prípadov rodovo podmienených vrážd alebo pokusov o vraždu v piatich nemeckých spolkových krajinách v roku 2017.
Autor TASR
Berlín 20. novembra (TASR) - Partnerské násilie je najčastejšou príčinou rodovo podmienených vrážd žien a dievčat v Nemecku, vyplýva to zo štúdie o femicídach, ktorú zverejnili vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Výskumníci preverili zápisy z výsluchov, odborné posudky, žaloby a rozsudky. Cieľom bolo posúdiť, či išlo o femicídu - rodovo motivovanú vraždu žien, ktorú zvyčajne spáchali bývalí alebo súčasní partneri obetí. Môže to byť napríklad vražda zo cti, zabíjanie počas ozbrojených konfliktov či iné formy rodovo podmieneného násilia.
Výskumníci zistili, že z 292 analyzovaných prípadov je možné klasifikovať ako femicídu až 197. Podľa štúdie je zďaleka najčastejším páchateľom v prípade femicídy intímny partner.
Vo väčšine prípadov bol motívom zločinu rozchod alebo nevera, prípadne obavy z nich.
