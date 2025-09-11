< sekcia Zahraničie
Štúdia: Viac ako tri štvrtiny detí v Sudáne nechodia do školy
Nová štúdia britskej charitatívnej organizácie odhalila, že 13 miliónov z celkového počtu približne 17 miliónov detí v školskom veku v Sudáne nechodí do školy.
Autor TASR
Port Sudan 11. septembra (TASR) - Viac ako tri štvrtiny detí v školskom veku vo vojnou zmietanom Sudáne v súčasnosti nechodia do školy. Ide o jednu z najhorších vzdelávacích kríz na svete, uviedla vo štvrtok organizácia Save the Children. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Všetkých 13 miliónov detí nenavštevuje školu najmenej od apríla 2023. Toto číslo zahŕňa približne sedem miliónov detí, ktoré sú síce zapísané do školy, ale pre pretrvávajúci konflikt nemajú prístup k vzdelaniu. Ďalších šesť miliónov nie je vôbec zapísaných do školy, uvádza prieskum.
„Ak bude konflikt pokračovať, milióny týchto detí sa nebudú môcť vrátiť do školy, čím budú vystavené bezprostredným a dlhodobým nebezpečenstvám vrátane vysídlenia, náboru do ozbrojených skupín a sexuálneho násilia,“ povedal riaditeľ organizácie Save the Children v Sudáne.
Štúdia bola vypracovaná po tom, čo vyšetrovacia misia Organizácie Spojených národov (OSN) v Sudáne tento týždeň informovala, že mladé dievčatá už vo veku od 12 rokov sú nútené vstúpiť do manželstva, niekedy pod hrozbou smrti členov ich rodín.
Ešte pred samotným začatím súčasného konfliktu podľa charitatívnej organizácie takmer sedem miliónov sudánskych detí nenavštevovalo školy pre chudobu a nestabilitu. Dodala však, že v posledných mesiacoch sa v krajine opäť otvorila takmer polovica škôl, čo umožnilo približne štyrom miliónom detí pokračovať vo vzdelávaní. Armáde sa totiž začiatkom roka podarilo znovu získať kontrolu nad stredným Sudánom.
Vojna medzi sudánskou armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými Silami rýchlej podpory, ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú, si vyžiadala už desaťtisíce obetí, viac ako 14 miliónov ľudí vyhnala zo svojich domovov a podľa OSN zapríčinila i najväčšiu krízu hladu a vysídlenia na svete.
K júlu bolo takmer desať miliónov ľudí násilne vysídlených v rámci krajiny, ďalšie štyri milióny ušli za hranice.
