Štúdia: Vo svete pribúdajú prípady rakoviny u mladších ľudí

Londýn 6. septembra (TASR) - Faktory ako obezita a konzumácia alkoholu prispievajú k znepokojivému celosvetovému nárastu výskytu rakoviny u mladších ľudí. Vyplýva to zo štúdie zverejnenej v stredu, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Autori štúdie zistili, že v rokoch 1990 až 2019 došlo k 79-percentému nárastu počtu nových prípadov rakoviny u osôb mladších ako 50 rokov.



Výskumníci Edinburskej univerzity a univerzity vo východočínskej provincii Če-ťiang analyzovali údaje globálnej štúdie o zdraví s názvom Global Burden of Disease 2019, ktorá zahŕňa 29 foriem rakoviny a dáta z 204 krajín a regiónov.



Vedci sa zamerali na nové prípady rakoviny, úmrtia, zdravotné následky a rizikové faktory u ľudí vo veku 14 až 49 rokov, pričom odhadli ročnú percentuálnu hodnotu.



V roku 2019 rakovinu diagnostikovali 3,26 milióna ľuďom mladších ako 50 rokov, čo predstavuje nárast o 79,1 percenta od roku 1990. Zvýšil sa aj počet úmrtí – o 27,7 percenta.



Výskumníci uviedli, že hoci genetika pravdepodobne určitú úlohu zohráva, k hlavným rizikovým faktorov patria fajčenie, konzumácia alkoholu a diéty s vysokým obsahom mäsa a soli a s nízkym príjmom ovocia a mlieka. Ďalšími faktormi sú nadváha, nízka fyzická aktivita a vysoká hladina cukru v krvi.



Podľa údajov je rakovina prsníka najčastejšie sa vyskytujúcou formou rakoviny na celom svete – predstavuje 13,7 prípadu na 100.000 obyvateľov. Najrýchlejšie medziročne rastú prípady rakoviny priedušnice a prostaty.



Počet prípadov tzv. skorého nástupu rakoviny pečene u ľudí vo veku do 50 rokov však každý rok klesal o 2,88 percenta. Regióny s najvyššou mierou skorého nástupu rakoviny sú Severná Amerika, Austrália a západná Európa.