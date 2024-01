Štúdia: Vo svete žije približne 245.000 preživších holokaust

Berlín 23. januára (TASR) - Takmer 80 rokov po skončení druhej svetovej vojny je vo viac než 90 krajinách sveta stále nažive približne 245.000 ľudí, ktorí prežili holokaust. Vyplýva to zo štúdie, ktorú v utorok zverejnila medzinárodná organizácia s názvom Konferencia o židovských materiálnych nárokoch voči Nemecku (skrátene The Claims Conference). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Zo štúdie vyplýva, že v Izraeli žije 119.300 preživších, kým v Spojených štátoch 38.400, vo Francúzsku 21.900 a v Nemecku 14.200.



"Takmer všetci preživší zo súčasnej populácie boli v čase nacistického prenasledovania deťmi, ktoré prežili tábory, getá, úteky a museli sa ukrývať," uvádza v správe The Claims Conference. Organizácia zároveň zdôraznila, že deti mali "najmenšiu šancu na prežitie".



Priemerný vek preživších je 86 rokov. Podľa predsedu The Claims Conference Gideona Taylora sú "v období života s rastúcou potrebou starostlivosti a služieb". Podľa jeho slov nastal čas zdvojnásobiť našu pozornosť na "túto zmenšujúcu sa populáciu".



Podľa samotnej organizácie ide o najkomplexnejšiu správu za posledné roky, ktorá čerpá z "bezprecedentnej celosvetovej databázy tých, ktorí prežili".



The Claims Conference, založená v roku 1951, bola hlavnou organizáciou, ktorá žiadala odškodnenie pre ľudí, ktorí prežili holokaust. Spoločnosť tiež bola signatárom Luxemburskej dohody, podľa ktorej Západné Nemecko prevzalo zodpovednosť za zverstvá nacistického režimu a zaplatilo reparácie.



Podpísanie dohody zo strany Západného Nemecka bolo všeobecne vnímané ako prvý veľký krok krajiny smerom naspäť do spoločenstva národov po druhej svetovej vojne, v ktorej bolo počas holokaustu zavraždených šesť miliónov Židov, píše AFP.