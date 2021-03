Štúdia WHO: Každá tretia žena zažila fyzické alebo sexuálne násilie

Ženeva 10. marca (TASR) - Takmer každá tretia žena na svete zažila za svoj život fyzické alebo sexuálne násilie. Vyplýva to z najnovšej správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), zverejnenej v utorok.



Podľa WHO ide o najrozsiahlejšiu štúdiu venujúcu sa problematike násilia páchaného na ženách. Spracúva údaje z obdobia rokov 2010 až 2018, čiže nepokrýva obdobie od vypuknutia pandémie koronavírusu, približuje agentúra AP.



Ide zároveň o prvú štúdiu svojho druhu od roku 2013, ktorá skúmala prípady násilia na ženách zo 158 krajín sveta páchané ich partnermi, ale aj sexuálneho napadnutia neznámymi útočníkmi. Z údajov WHO vyplýva, že približne 736 miliónov žien a dievčat nad 15 rokov sa stalo obeťou najmenej jedného z týchto útokov.



Zo správy ďalej vyplýva, že takéto prípady násilia mnohé ženy začínajú zažívať v pomerne mladom veku. Fyzické napadnutie svojím partnerom zažila vo vzťahu každá štvrtá žena ešte pred dosiahnutých 30 rokov.



"Násilie na ženách je endemické pre každú krajinu a kultúru," vyjadril sa šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zároveň pripomenul, že počas pandémie, keď mnoho krajín v snahe znížiť mieru nákazy zaviedlo povinné karantény či zákazy vychádzania, prípadov násilia na ženách pribúda. Taktiež apeloval na svetové vlády, komunity alebo aj individuálne osobnosti, aby spoločne proti tomuto problému bojovali.



Výrazne najvyšší počet prípadov predstavuje násilie páchané partnermi. Po celom svete ho na vlastnej koži zažilo najmenej 641 miliónov žien a mladých dievčat, vyplýva zo správy.



Šesť percent opýtaných žien bolo sexuálne napadnutých cudzím mužom. WHO sa však domnieva, že skutočný počet týchto prípadov je ešte vyšší, píše AP.



Najzraniteľnejšie sú podľa prieskumu ženy žijúce v chudobnejších krajinách, najčastejšie v južnej Ázii a subsaharskej Afrike. Najnižšia miera prípadov násilia na ženách bola zaznamenaná v južnej a východnej Európe, ako aj v strednej a východnej Ázii, priblížil britský denník The Guardian.