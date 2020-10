Remdezivir a iné lieky sú proti ochoreniu COVID-19 zrejme neúčinné

Ženeva 16. októbra (TASR) – Látky remdezivir, hydroxychlorochín, lopinavir, ritonavir a interferon majú zrejme len malý alebo nijaký účinok na priebeh ochorenia COVID-19 a na úmrtnosť pacientov nakazených novým koronavírusom. Vyplýva to z doteraz najväčšej, randomizovanej a kontrolovanej klinickej štúdie, ktorú vo štvrtok zverejnil zdravotnícky portál medRxiv.



Firma Gilead ako výrobca remdeziviru však výsledky štúdie spochybnila, keďže jej výsledky zatiaľ neboli riadne recenzované. Portál medRxiv zverejňuje výsledky zdravotníckych štúdií a výskumov, ktoré ešte neboli publikované v odborných časopisoch.



Do rozsiahlej medzinárodnej štúdie s označením Solidarity Therapeutics Trial, koordinovanej Svetovou zdravotníckou organizáciou, sa zapojilo 11 266 pacientov hospitalizovaných vo vyše 400 nemocniciach v 30 krajinách sveta, uvádza televízia al-Džazíra.



WHO vo svojom stanovisku uvádza, že výskum trvajúci šesť mesiacov priniesol nezvratné dôkazy o tom, že podávanie uvedených liekov malo len malý alebo žiadny účinok na úmrtnosť počas sledovaných 28 dní a na priebeh a trvanie ochorenia COVID-19 u hospitalizovaných pacientov.



Podávané lieky podľa výskumníkov nezvýšili šancu pacientov na prežitie ani neovplyvnili potrebu ich napojenia na pľúcnu ventiláciu či dĺžku ich pobytu v nemocnici.



„Je to, samozrejme, sklamanie," cituje al-Džazíra docentku katedry mikrobiológie a imunológie na Georgetownskej univerzite Julie Fischerovú. „Všetci by sme radi našli už existujúci liek, ktorý je bezpečný a účinný. Bohužiaľ, v tom prípade táto štúdia naznačuje, že remdezivir tieto vlastnosti nikdy nemal."



Výrobca a dodávateľ remdeziviru, americká firma Gilead Sciences, výsledky štúdie spochybnila a vyjadrila "znepokojenie" nad tým, že údaje z predmetného výskumu zatiaľ neboli dôkladne recenzované.



„Tieto nové údaje sa javia ako nekonzistentné v porovnaní s oveľa presvedčivejšími dôkazmi, ktoré sa podarilo získať vo viacerých randomizovaných a kontrolovaných štúdiách publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch, ktoré hodnotili klinické benefity remdeziviru," uviedla firma Gilead pre agentúru Reuters.



V súčasnosti sa v súvislosti s možnou liečbou COVID-19 zvažujú štúdie viacerých nových antivirotík, imunomodulátorov a monoklonálnych protilátok, uviedla WHO.



Európska komisia začiatkom októbra oznámila, že uzavrela dohodu s spoločnosťou Gilead na nákup remdeziviru, ktorý by mal stačiť na liečbu pre 500 000 ľudí.