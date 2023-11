Štúdia Yalovej univerzity: 2400 detí z Ukrajiny odviezli do Bieloruska

Washington/Minsk 18. novembra (TASR) – Zo štyroch ukrajinských oblastí okupovaných ruskými silami bolo do Bieloruska prevezených vyše 2400 ukrajinských detí vo veku od šesť do 17 rokov. Vyplýva to zo štúdie americkej Yalovej univerzity, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



"Systematické snahy Ruska o identifikáciu, zbieranie, prevážanie a prevychovávanie ukrajinských detí uľahčuje Bielorusko," uvádza sa v štúdii katedry verejného zdravotníctva Yalovej univerzity zverejnenej tento týždeň.



Podľa autorov štúdie sú pritom tieto snahy koordinované aj medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom. Deportáciu detí z Ukrajiny pritom uľahčujú podľa štúdie viaceré proruské a prorežimové bieloruské organizácie.



Z údajov zozbieraných v štúdii vyplýva, že od začiatku invázie 24. februára 2022 do 30. októbra tohto roku bolo zo 17 ukrajinských miest ležiacich v Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti odvezených najmenej 2442 detí vrátane detí so zdravotným znevýhodnením.



Deti boli prevezené z týchto okupovaných ukrajinských oblastí do ruského mesta Rostov nad Donom, kde ich posadili na vlak smerujúci do Bieloruska. Výdavky za dopravu pritom hradilo Bielorusko a na základe Lukašenkovho povolenia do neho boli zapojené aj štátne organizácie.



Celkovo 2050 detí bolo prevezených do detského centra Dubrava v bieloruskej Minskej oblasti. Zvyšných 392 detí bolo prerozdelených do 13 zariadení po celom Bielorusku. V týchto zariadeniach sú detí vystavené prevýchove i vojenskému výcviku, ktorý absolvujú aj s bieloruskými bezpečnostnými silami.



Ukrajinské úrady vyšetrujú deportácie detí ako možnú genocídu, píše agentúra AP. Ukrajinska generálna prokuratúra pritom v tejto súvislosti uviedla, že preveruje aj možné zapojenie Bieloruska.



Medzinárodný trestný súd (ICC) vydal v marci zatykač na Putina a na ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú za ich údajné zapojenie do zločinov spojených s deportáciami ukrajinských detí. Bieloruská opozícia pritom žiada vznesenie podobného obvinenia aj voči Lukašenkovi.



Bývalý bieloruský minister Pavel Latuška, ktorý je dnes jedným z lídrov bieloruskej exilovej opozície, uviedol, že ICC odovzdal dôkazy o Lukašenkovej účasti na deportáciách.



Americké ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti so štúdiu Yalovej univerzity uviedlo, že Washington bude aj naďalej presadzovať to, aby osoby porušujúce zákony v súvislosti s vojnou na Ukrajine niesli zodpovednosť za svoje činy.