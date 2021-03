Štúdia: Zaočkovanie tehotných môže vytvoriť protilátky aj u bábätiek

Jeruzalem 17. marca (TASR) - Po zaočkovaní tehotných žien vakcínou proti koronavírusu by sa ochranné protilátky mohli preniesť aj na ich nenarodené bábätká. Vyplýva to zo štúdie izraelských vedcov, o ktorej v utorok informovala agentúra Reuters.



Podľa štúdie, realizovanej vo februári bádateľmi z jeruzalemskej Nemocnice Hadasa, sa imunitná odpoveď prejavila u všetkých 20 žien, ktoré sa výskumu zúčastnilo. Počas ich tretieho trimestra boli zaočkované oboma dávkami vakcíny od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech. Prostredníctvom placenty sa potom protilátky proti koronavírusu preniesli aj do tiel ich novorodencov, približuje Reuters.



"Naše zistenia zdôrazňujú, že zaočkovanie tehotných žien môže ochranu pred infekciou koronavírusom SARS-CoV-2 matke aj novorodencovi," píše sa v štúdii.



Reuters však upozorňuje, že výsledky štúdie zatiaľ neprešli recenzným hodnotením (tzv. peer review), ktoré je podmienkou na zverejnenie v prestížnych lekárskych časopisoch. Štúdia sa v marci objavila na zdravotníckom portále medRxiv, zverejňujúcom výsledky zdravotníckych štúdií a výskumov, ktoré ešte neboli publikované v odborných časopisoch.



Autori štúdie tiež upozornili na malú vzorku respondentiek a dodali, že na lepšie zhodnotenie účinku očkovania v rôznych štádiách tehotenstva, ako aj na posúdenie bezpečnosti a účinnosti ďalších dostupných vakcín je potrebný rozsiahlejší výskum.



Skupina zdravotných odborníkov by sa ďalej chcela zamerať na skúmanie trvanlivosti protilátok v telách novorodencov, informovala jedna z autorov štúdie Dana Wolfová, ktorú citovali noviny The Jerusalem Post.



Vedenie Pfizer/BioNTechu minulý mesiac informovalo, že konzorcium už spustilo medzinárodný výskum na 4000 dobrovoľníčkach, ktorého cieľom je posúdiť bezpečnosť a účinnosť ich vakcíny na zdravé tehotné ženy. Klinickými testami chcú tiež zistiť, či sa vyvinuté protilátky neskôr prejavia aj u ich novorodeniatok, dopĺňa Reuters.



Podobná štúdia, ktorá tiež čaká na overenie, bola minulý týždeň zverejnená v USA. Vyplýva z nej, že protilátky vytvorené po zaočkovaní vakcínami vyvinutými na základe technológie mRNA - ako sú napríklad očkovacie látky od Pfizer/BioNTechu či Moderny - sa do tiel bábätiek dostali cez placentu alebo kojením.