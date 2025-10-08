< sekcia Zahraničie
Štúdia: Ženy majú vyššie genetické riziko depresie
Autor TASR
Canberra 8. októbra (TASR) - Ženy majú geneticky vyššie riziko klinickej depresie než muži, vyplýva to zo štúdie austrálskych vedcov zverejnenej v stredu v časopise Nature Communications. Štúdia môže podľa agentúry AFP zmeniť spôsob liečby tohto ochorenia, informuje TASR.
Vedci v štúdii označovanej za jednu z najväčších svojho druhu preštudovali DNA takmer 200.000 ľudí s depresiou s cieľom identifikovať spoločné „genetické znaky“. Ženy mali v porovnaní s mužmi takmer dvojnásobný počet genetických markerov spojených s depresiou.
„Genetická zložka depresie je u žien väčšia ako u mužov,“ povedala výskumníčka Jodi Thomasová z austrálskeho inštitútu QIMR Berghofer. „Rozbor spoločných a jedinečných genetických faktorov u mužov a žien nám poskytuje jasnejší obraz o príčinách depresie a otvára dvere k personalizovanejšej liečbe,“ pokračovala.
Je dlhodobo známe, že depresia je bežnejšia u žien, ale biologické príčiny zostávajú neznáme. V najnovšom výskume sa približne 13.000 genetických markerov spájalo s depresiou u žien a 7000 u mužov.
Niektoré z týchto genetických zmien môžu ovplyvniť biologické dráhy spojené s metabolizmom alebo produkciou hormónov.
„Našli sme nejaké genetické rozdiely, ktoré môžu pomôcť vysvetliť, prečo ženy s depresiou častejšie zažívajú metabolické symptómy, ako napríklad zmeny hmotnosti alebo zmenené hladiny energie,“ uviedla Thomasová.
Výskumníčka Brittany Mitchellová povedala, že zistenia môžu viesť k zmenám spôsobu liečby depresie u žien. „Až doposiaľ nebolo veľa konzistentného výskumu, ktorý by vysvetlil, prečo depresia postihuje ženy a mužov odlišne, vrátane možnej úlohy genetiky,“ objasnila. Podľa nej sa tiež väčšina vyvíjaných liekov a výskum zameriavali najmä na mužov.
Klinická depresia alebo veľká depresívna porucha je jedným z najčastejších mentálnych ochorení na svete. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpí depresiou vyše 300 miliónov ľudí.
