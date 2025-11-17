< sekcia Zahraničie
Štúdia: Zníženie pomoci USA a Európy môže spôsobiť milióny úmrtí
Štúdia skúmala údaje z 93 krajín s nízkymi a strednými príjmami.
Autor TASR
Washington 17. novembra (TASR) - Náhle zníženie rozvojovej pomoci Spojených štátov a niekoľkých európskych krajín by mohlo do roku 2030 zapríčiniť ďalších až 22,6 miliónov úmrtí v rozvojových krajinách, z toho 5,4 miliónov detí do piatich rokov. Vyplýva to zo štúdie Barcelonského inštitútu pre globálne zdravie (ISGlobal) a iných organizácií, zverejnenej v pondelok. TASR sa odvoláva na agentúry Reuters a AFP.
Štúdia skúmala údaje z 93 krajín s nízkymi a strednými príjmami. Škrty v rozvojovej pomoci by mohli podľa nej zvrátiť desaťročia pokroku v oblasti globálneho zdravia, vzdelávania a znižovania chudoby.
„Je to prvýkrát za posledných 30 rokov, čo Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty súčasne znižujú pomoc,“ povedal jeden z autorov štúdie Gonzalo Fanjul. „Európske krajiny sa nedajú porovnávať s USA, ale keď ich zoberieme všetky dohromady, úder, ktorý to zasadilo globálnemu systému pomoci, je mimoriadny. Je to absolútne bezprecedentné,“ dodal pre AFP.
Štúdia nadväzuje na výskum uverejnený v júni v časopise The Lancet, podľa ktorého by výrazné škrty v rozpočte Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) mohli do roku 2030 spôsobiť viac ako 14 miliónov dodatočných úmrtí. Reuters pripomína, že odborníci na ľudské práva a rozvoj dlhodobo varujú, že kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa v prípade USAID povedú k vyššiemu počtu úmrtí, ktorým by sa dalo predísť.
AFP uvádza, že Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko rozvojovú pomoc znížili kvôli rozpočtovému tlaku a rozhodnutiu zamerať sa viac na obranné výdavky v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Z najväčších darcov rozvojovej pomoci zostala za posledné dva roky relatívne stabilná len pomoc Japonska.
