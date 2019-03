Štúdia znovu dokázala, že vakcína proti osýpkam nespôsobuje autizmus

Vedci zdôraznili, že údaje o státisícoch detí zbierali aj študovali roky a nepreukázala sa žiadna súvislosť medzi MMR vakcínou a autizmom.

Washington/Kodaň 6. marca (TASR) - Štúdia, počas ktorej desať rokov pozorovali vyše 650.000 dánskych detí, priviedla vedcov k tomu istému záveru, aký mali aj predchádzajúce výskumy: vakcína proti osýpkam, mumpsu (zápalu príušných žliaz) a rubeole (ružienke), teda proti MMR, nezvyšuje riziko autizmu u detí.



Štúdia vedcov, počas ktorej pozorovali do roku 2013 všetky dánske deti narodené v rokoch 1999 až 2010, porovnávala počet očkovaných a neočkovaných detí s diagnózou autizmus - a nenašli sa žiadne rozdiely.



"Po celoštátnom očkovaní proti MMR v neselektovanej populácii dánskych detí sme nenašli žiadnu oporu pre hypotézu, že sa tým zvýšilo riziko autizmu," napísali vedci v americkom magazíne Annals of Internal Medicine, z ktorého v stredu citovala tlačová agentúra AFP.



Autori - zo Štátneho sérologického ústavu (SSI) v Kodani, z Kodanskej univerzity a z Lekárskej fakulty Stanfordovej univerzity - poukázali na to, že ich štúdia dospela k rovnakému záveru ako štúdia z roku 2002, keď bolo pozorovaných 537.000 dánskych detí.



A vedci citovali aj desať ďalších štúdií o očkovacích látkach pre deti, vrátane šiestich o vakcíne MMR, ktoré takisto nenašli žiadnu súvislosť medzi očkovaním a autizmom.



Vedci zároveň zdôraznili, že údaje o státisícoch detí zbierali aj študovali roky a nepreukázala sa žiadna súvislosť medzi MMR vakcínou a autizmom - naproti tomu štúdia z roku 1998, v ktorej je tvrdenie o súvislosti vakcíny s autizmom a na ktorú sa často odvolávajú zástancovia neočkovania, sa zaoberala len 12 deťmi.



Túto štúdiu z roku 1998 lekársky časopis, ktorý ju zverejnil, odvolal a autor, ktorý skreslil výsledky, prišiel o oprávnenie vykonávať lekársku profesiu.