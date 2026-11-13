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Štúdia:Denný počet vyfajčených cigariet zvyšuje riziko vzniku demencie
Vedecká štúdia bola publikovaná v časopise eClinicalMedicine a do prieskumu sa zapojilo približne 2,8 milióna ľudí.
Autor TASR
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Perth 13. novembra (TASR) - Vedecká štúdia spracovaná na Curtinovej univerzite v Austrálii ukazuje, že fajčenie okrem doteraz známych ochorení zvyšuje aj riziko vzniku demencie, Alzheimerovej choroby a vaskulárnej demencie. Toto riziko rastie so zvyšujúcim sa počtom denne vyfajčených cigariet, píše TASR podľa webu Euronews.
Vedecká štúdia bola publikovaná v časopise eClinicalMedicine a do prieskumu sa zapojilo približne 2,8 milióna ľudí. Podľa zistení vedcov majú fajčiari o 31 percent vyššie riziko vzniku demencie v porovnaní s ľuďmi, ktorí nikdy nefajčili. Pre Alzheimerovu chorobu to bolo 40 percent a pre vznik vaskulárnej demencie 52 percent.
Výskumníci pozorovali súvislosť medzi denným počtom vyfajčených cigariet a pravdepodobnosťou vzniku demencie. U ľudí, ktorí fajčia desať cigariet denne, je riziko o 16 percent vyššie v porovnaní s ľuďmi, ktorí nikdy nefajčili. V prípade dennej dávky 20 cigariet sa zvyšuje na 34 percent.
Výskum nepreukazuje v prípade fajčenia a vzniku demencie priamu súvislosť príčiny a následkov. Napriek tomu dopĺňa vedecké dôkazy, podľa ktorých odvykanie od fajčenia môže znížiť riziko vzniku tohto ochorenia a kognitívnych problémov vo vyššom veku.
Vedecké zistenia poukazujú na to, že okrem potvrdeného vplyvu na srdcovocievne a pľúcne ochorenia vrátane rakoviny sa má zvýšiť pozornosť aj na vplyv fajčenia na zdravie mozgu, uviedol vedúci výskumník Mario Serfo. Spoluautor štúdie Blossom Stephan odporúča, aby sa zdravie mozgu zahrnulo do diskusií o rizikách fajčenia a zdravotných výhodách odvykania od neho.
Viac podrobností o tom, ako odvykanie od fajčenia a následná dĺžka nefajčenia ovplyvňujú úroveň rizika vzniku demencie, musia potvrdiť ďalšie štúdie.
Vedecká štúdia bola publikovaná v časopise eClinicalMedicine a do prieskumu sa zapojilo približne 2,8 milióna ľudí. Podľa zistení vedcov majú fajčiari o 31 percent vyššie riziko vzniku demencie v porovnaní s ľuďmi, ktorí nikdy nefajčili. Pre Alzheimerovu chorobu to bolo 40 percent a pre vznik vaskulárnej demencie 52 percent.
Výskumníci pozorovali súvislosť medzi denným počtom vyfajčených cigariet a pravdepodobnosťou vzniku demencie. U ľudí, ktorí fajčia desať cigariet denne, je riziko o 16 percent vyššie v porovnaní s ľuďmi, ktorí nikdy nefajčili. V prípade dennej dávky 20 cigariet sa zvyšuje na 34 percent.
Výskum nepreukazuje v prípade fajčenia a vzniku demencie priamu súvislosť príčiny a následkov. Napriek tomu dopĺňa vedecké dôkazy, podľa ktorých odvykanie od fajčenia môže znížiť riziko vzniku tohto ochorenia a kognitívnych problémov vo vyššom veku.
Vedecké zistenia poukazujú na to, že okrem potvrdeného vplyvu na srdcovocievne a pľúcne ochorenia vrátane rakoviny sa má zvýšiť pozornosť aj na vplyv fajčenia na zdravie mozgu, uviedol vedúci výskumník Mario Serfo. Spoluautor štúdie Blossom Stephan odporúča, aby sa zdravie mozgu zahrnulo do diskusií o rizikách fajčenia a zdravotných výhodách odvykania od neho.
Viac podrobností o tom, ako odvykanie od fajčenia a následná dĺžka nefajčenia ovplyvňujú úroveň rizika vzniku demencie, musia potvrdiť ďalšie štúdie.