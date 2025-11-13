< sekcia Zahraničie
Štúdia:Elektronické cigarety majú negatívny vplyv na ľudské práva detí
Odborníci okrem iného poukázali na to, že deti v súčasnosti používajú elektronické cigarety vo väčšej miere ako dospelí.
Autor TASR
Londýn 13. novembra (TASR) - Elektronické cigarety, tzv. vapes, ohrozujú ľudské práva detí, tvrdia vedci a vyzývajú na prísnejšiu reguláciu týchto výrobkov s cieľom chrániť mladých ľudí. V novej štúdii zverejnenej v časopise The British Medical Journal (BMJ) odborníci okrem iného poukázali na to, že deti v súčasnosti používajú elektronické cigarety vo väčšej miere ako dospelí. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry DPA.
Tím výskumníkov z Veľkej Británie, Austrálie a Holandska v štúdii upozorňuje, že tínedžeri sú „obzvlášť citliví“ na vystavenie nikotínu, čo „môže mať dlhodobé účinky na pozornosť, kognitívne funkcie, pamäť a náladu“. Odborníci dodávajú, že v dôsledku závislosti od nikotínu sa deti v škole nedokážu sústrediť a pre vapovanie tiež vynechávajú vyučovanie.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala na prijatie opatrení na riešenie problému vapovania u detí už v roku 2023. Podľa akademikov sú „takéto opatrenia nielen kľúčové z hľadiska verejného zdravia, ale vyžaduje ich aj medzinárodné právo v oblasti ľudských práv“.
Dohovor OSN o právach dieťaťa spolu s Rámcovým dohovorom WHO o kontrole tabaku „môžu poskytnúť právny základ pre reguláciu elektronických cigariet, ktorá uprednostňuje zdravie detí“, priblížili vedci.
Podľa nich je akýkoľvek potenciálny prínos elektronických cigariet iba pre súčasných fajčiarov, ktorí prejdú na ich používanie. „Vlády často prehliadajú škody, ktoré deťom (vapes) spôsobujú, ovplyvnené tvrdeniami priemyslu o znižovaní škôd pre dospelých fajčiarov,“ uvádzajú odborníci v štúdii.
„Potenciál zvýšiť počet ľudí, ktorí prestanú fajčiť v tejto skupine, by sa nemal nesprávne interpretovať ako zníženie škôd pre celú populáciu a neospravedlňuje to, aby boli škodlivé a vysoko návykové výrobky široko dostupné pre väčšiu časť populácie, ktorá sa skladá prevažne z nefajčiarov vrátane detí,“ varovali vedci.
Podľa odborníkov sú deti náchylnejšie na závislosť od nikotínu, čo môže viesť k väčším problémom so závislosťou a zneužívaním návykových látok neskôr v živote. Varujú tiež, že používanie elektronických cigariet „môže slúžiť ako brána k fajčeniu tabaku“.
Tím výskumníkov z Veľkej Británie, Austrálie a Holandska v štúdii upozorňuje, že tínedžeri sú „obzvlášť citliví“ na vystavenie nikotínu, čo „môže mať dlhodobé účinky na pozornosť, kognitívne funkcie, pamäť a náladu“. Odborníci dodávajú, že v dôsledku závislosti od nikotínu sa deti v škole nedokážu sústrediť a pre vapovanie tiež vynechávajú vyučovanie.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala na prijatie opatrení na riešenie problému vapovania u detí už v roku 2023. Podľa akademikov sú „takéto opatrenia nielen kľúčové z hľadiska verejného zdravia, ale vyžaduje ich aj medzinárodné právo v oblasti ľudských práv“.
Dohovor OSN o právach dieťaťa spolu s Rámcovým dohovorom WHO o kontrole tabaku „môžu poskytnúť právny základ pre reguláciu elektronických cigariet, ktorá uprednostňuje zdravie detí“, priblížili vedci.
Podľa nich je akýkoľvek potenciálny prínos elektronických cigariet iba pre súčasných fajčiarov, ktorí prejdú na ich používanie. „Vlády často prehliadajú škody, ktoré deťom (vapes) spôsobujú, ovplyvnené tvrdeniami priemyslu o znižovaní škôd pre dospelých fajčiarov,“ uvádzajú odborníci v štúdii.
„Potenciál zvýšiť počet ľudí, ktorí prestanú fajčiť v tejto skupine, by sa nemal nesprávne interpretovať ako zníženie škôd pre celú populáciu a neospravedlňuje to, aby boli škodlivé a vysoko návykové výrobky široko dostupné pre väčšiu časť populácie, ktorá sa skladá prevažne z nefajčiarov vrátane detí,“ varovali vedci.
Podľa odborníkov sú deti náchylnejšie na závislosť od nikotínu, čo môže viesť k väčším problémom so závislosťou a zneužívaním návykových látok neskôr v živote. Varujú tiež, že používanie elektronických cigariet „môže slúžiť ako brána k fajčeniu tabaku“.