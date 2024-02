Štúdia:Ftálaty v plastoch spôsobujú asi 10 percent predčasných pôrodov

Washington 7. februára (TASR) - Desatinu predčasných pôrodov v Spojených štátoch možno pripísať účinkom ftalátov na tehotné ženy. Vyplýva to z rozsiahlej americkej štúdie zverejnenej v časopise The Lancet Planetary Health. TASR prevzala správu v stredu od agentúry AFP.



Ftaláty (estery kyseliny ftalovej) sa používajú ako zmäkčovače plastov a nachádzajú sa v predmetoch každodennej spotreby, napríklad v plastových nádobách, hračkách, obaloch aj v kozmetických produktoch. Zároveň pôsobia ako endokrinné disruptory, čiže narúšajú endokrinnú sústavu a pôsobenie hormónov v ľudskom tele. Už v minulosti vedci endokrinné disruptory spojili napríklad s obezitou, ochoreniami srdca, niektorými druhmi rakoviny či problémami s plodnosťou, vrátane vplyvu na predčasný pôrod. Uviedol to vedúci autor štúdie Leonardo Trasande z medicínskeho centra Langone americkej New York University (NYU).



Vedci analyzovali hladiny ftalátov v moči vyše 5000 tehotných žien v Spojených štátoch a zistili, že v prípade desiatich percent matiek s najvyššou hladinou ftalátov sa až o polovicu zvyšovalo riziko pôrodu pred dovŕšením 37 týždňa tehotenstva.



Na základe týchto zistení vedci účinkom ftalátov na tehotné ženy pripisujú takmer 56.600 predčasných pôrodov v roku 2018. To je približne desať percent predčasných pôrodov v USA. Pre veľkú rozšírenosť ftalátov im možno podľa Trasandea pripísať päť až desať percent predčasných pôrodov vo väčšine krajín sveta.



Predčasne narodené deti majú nižšiu pôrodnú hmotnosť a počas života majú vyššie riziko zdravotných problémov.



Trasande odhaduje, že ľudia sú väčšinou ftalátom vystavení pri používaní plastov. Poukázal pritom na to, že vzhľadom na šírenie povedomia o škodlivosti ftalátov začali niektoré firmy vo svojich výrobkoch nahrádzať najbežnejší ftalát DEHP (2-etylhexylftalát) inými. Podľa neho však tieto náhrady majú ešte silnejšie účinky na ľudský oragnizmus. Podľa autora štúdie je preto potrebné regulovať ftaláty ako celú skupinu a nie iba ich špecifické zlúčeniny. Zároveň vyzval aj na globálnu dohodu na zníženie výroby plastov.