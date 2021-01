Štúdia:Pri juhoafrickom variante koronavírusu je riziko znovunakazenia

Paríž 20. januára (TASR) - Pri variante koronavírusu zisteného v Juhoafrickej republike (JAR) hrozí "vážne riziko opätovného nakazenia" a to zvyšuje obavy o účinnosť vakcín. Uvádza sa to v predbežnom výskume, ktorého výsledky zverejnili v stredu. Iné štúdie zasa ukazujú, že britský variant koronavírusu je zrejme možné zastaviť očkovaním. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



V posledných týždňoch sa objavilo niekoľko nových variantov - každý s určitým množstvom genetických mutácií. Nové varianty vyvolali obavy z väčšej nákazlivosti a tiež viedli k domnienkam, že koronavírus by mohol uniknúť obrannej (imunitnej) reakcii tela, dosiahnutej či už vďaka prekonanej nákaze, alebo vakcíne.



Tieto nové varianty boli zistené a rozšírené z Británie, JAR a Brazílie - a majú mutácie "spike proteínu", teda glykoproteínového hrotu, ktorý umožňuje vstup vírusu do ľudskej bunky, preto hrá kľúčovú úlohu v prenose infekcie.



Ale je jedna mutácia, z ktorej schopnosti "uniknúť imunite" majú odborníci obzvlášť obavy. Táto mutácia je známa ako E484K a nachádza sa vo variantoch zistených v Juhoafrickej republike a Brazílii, ale nie v britskom variante.



Počas novej štúdie, ktorú ešte kolegovia vedci odborne neposudzovali, výskumníci v JAR testovali tamojší variant - nazývaný 501Y.V2 - pomocou krvnej plazmy od pacientov vyliečených z ochorenia COVID-19.



Zistili, že variant je odolný voči neutralizujúcim protilátkam získaným z predchádzajúcich infekcií koronavírusom, ale zdôraznili, že je potrebný ešte ďalší výskum účinnosti iných súčastí imunitnej reakcie.



Výskumníci predbežne uviedli: "Variant 501Y.V2, ktorý obsahuje deväť mutácií 'spike proteínu' a ktorý sa náhle vynoril v JAR v druhej polovici roka 2020, je do veľkej miery odolný voči neutralizujúcim protilátkam získaným pri nákaze variantmi, aké sa šírili predtým."



"To naznačuje, že ľuďom vo svete, ktorí sa už nakazili koronavírusom SARS-CoV-2 a podľa predpokladov si vytvorili nejaký stupeň imunity, hrozí riziko znovunakazenia novými variantmi, napríklad spomínaným 501Y.V2," napísali výskumníci v štúdii.



Vedci dodali, že to možno okrem využívania existujúcich vakcín nepriaznivo ovplyvní aj používanie plazmy od uzdravených pacientov, ktorá dosiaľ pomáhala ako liek na COVID-19.



Trevor Bedford z Výskumného centra Freda Hutchinsona na Twitteri napísal, že spomínaný variant by sa mohol "v nasledujúcich mesiacoch viac rozšíriť".



Ak sa výsledky juhoafrickej štúdie potvrdia, podľa Bedforda bude zrejme nutné do jesene tohto roka prispôsobiť aj vývoj vakcín.