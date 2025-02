Štúdia:Spracovanie rádioaktívneho odpadu je možné,dá sa na ňom zarobiť

Mníchov 10. februára (TASR) - Rádioaktívny odpad z jadrových elektrární sa podľa odborníkov z Mníchovskej technickej univerzity a nemeckého Úradu technickej kontroly dá premeniť na menej škodlivé prvky a prináša možnosť zárobku. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



Pokyn na vypracovanie štúdie o výstavbe takzvanej transmutačnej stanice zadala nemecká Agentúra pre prelomové inovácie. Štúdiu vydali v pondelok.



Transmutácia je metóda na spracovanie rádioaktívneho odpadu, ktorej cieľom je znížiť intenzitu rádioaktivity a polčas rozpadu. Spočíva v ostreľovaní jadra atómu použitých palivových tyčí neutrónmi, čo spôsobí ich rozpad na menej nebezpečné prvky.



Okrem premeny rádioaktívneho odpadu na bezpečnejší je podľa štúdie možné získať z použitých tyčí ďalšie cenné materiály ako napríklad urán, ródium a ruténium. Vznikajú aj cézium, stroncium a plyny xenón a kryptón. Chemická reakcia navyše produkuje teplo, ktoré možno využiť na vykurovanie.



Nemecko má v súčasnosti 16 dočasných priestorov na skladovanie jadrového odpadu, z ktorých jeden možno použiť na transmutáciu.



Podľa Agentúry pre prelomové inovácie by bol prvý takýto závod vysoko ziskový a hodnota počiatočnej investície 1,5 miliardy eur a ročné náklady na chod 115 miliónov eur by sa mali niekoľkonásobne vrátiť. Obdobie rádioaktivity nerecyklovateľného odpadu by sa mohlo znížiť z jedného milióna na približne 800 rokov.