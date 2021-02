Štúdie dokázali, že očkovanie výrazne znižuje počet hospitalizácií

Londýn 22. februára (TASR) - Očkovanie proti novému koronavírusu výrazne prispieva k zníženiu počtu hospitalizovaných pacientov. Vyplýva to z výsledkov dvoch britských štúdií, ktoré boli zverejnené v pondelok, informuje agentúra AP.



Prvá štúdia bola vykonaná v Škótsku a podieľali sa na nej vedci z univerzít v Edinburghu a Glasgowe a tiež odborníci z regionálneho úradu verejného zdravotníctva.



Podľa ich zistení zaočkovanie prvou dávkou vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech spôsobilo pokles pacientov prijatých do nemocníc až do 85 percent; v prípade vakcíny od firmy AstraZeneca bol zaznamenaný pokles o 94 percent.



"Tieto výsledky sú veľmi povzbudivé a dávajú nám do budúcnosti veľa dôvodov na optimizmus," povedal profesor Aziz Sheikh z Usherovho inštitútu Edinburskej univerzity.



Druhú štúdiu uskutočnil Anglický úrad verejného zdravotníctva (PHE) medzi zdravotníkmi. Z predbežných výsledkov štúdie vyplýva, že riziko nákazy koronavírusom znížilo o 70 percent po prvej dávke a o 85 percent po druhej dávke vakcíny. Výsledky teda naznačujú aj to, že očkovacia látka môže pomôcť zabrániť aj šíreniu nákazy.



"Tieto nové dôkazy ukazujú, že vakcína chráni nás samotných, ale aj ľudí okolo nás," povedal britský minister zdravotníctva Matt Hancock.



Testovanie v širšej populácii navyše ukázalo, že vakcína od konzorcia Pfizer/BionTech mala 57-percentnú účinnosť, čo sa týka bezpríznakového priebehu ochorenia u ľudí nad 80 rokov, a to tri až štyri týždne od podania prvej dávky. Po druhej dávke sa toto číslo zvýšilo až na 85 percent.



Celkovo by sa mal počet hospitalizácií i úmrtí už po prvej dávke vakcíny mal znížiť o viac ako 75 percent, uviedol Anglický úrad verejného zdravotníctva.