Štúdie: Koronavírus môže napadnúť placentu a zabiť nenarodené dieťa

Tel Aviv/Amsterdam 4. decembra (TASR) - Koronavírus SARS-CoV-2 môže v druhej polovici tehotenstva napadnúť placentu tehotnej ženy a spôsobiť smrť jej nenarodeného dieťaťa, vyplýva z nezávislých štúdií holandských a izraelských vedcov. Podľa amerických výskumníkov nákaza koronavírusom takmer zdvojnásobuje riziko, že plod neprežije.



Ako píše denník The Jerusalem Post, v niektorých prípadoch našli lekári vyššiu koncentráciu vírusu v placente ako v tele chorej matky. Vo všetkých prípadoch však hlásili značné poškodenie placentového tkaniva, uvádzajú v štúdii zverejnenej vo vedeckom časopise International Journal of Gynecology and Obstetrics.



Vedci z Erazmovej Univerzity v Rotterdame od júla tohto zaznamenali 13 úmrtí nenarodených detí, ktoré majú priamu spojitosť s poškodením placenty v dôsledku covidu, informoval časopis Forbes.



Žiadna z týchto žien nebola proti covidu zaočkovaná, upozorňujú vedci.



"Existuje niekoľko vírusov, ktoré môžu spôsobiť infekciu plodu, keď je infikovaná matka," povedal vedúci výskumu Eran Barzilaj z univerzitnej nemocnici Assuta v izraelskom meste Ašdod. "Nikdy sme však nevideli takýto druh poškodenia placenty vírusom," dodal. Zdá sa, že je to niečo špecifické pre koronavírus (SARS-CoV-2)."



"Aj keď mala matka veľmi mierny priebeh choroby, mierne príznaky a jej PCR test bol pozitívny, ale vykazoval nízku hladinu vírusu, tak virálna nálož v placente bola vysoká," priblížil Barzilaj.



"Môžeme konštatovať, že smrť plodu spôsobila infekcia a že smrť bola spôsobená priamo placentou," zdôraznil Barzilaj.



Vírus však placentu nenapadne v každom prípade. Podľa bádateľov sa zdá, že riziko je najvyššie v treťom trimestri tehotenstva.



Ďalšie štúdie zo Španielska, Británie a USA tiež opisujú prípady, kedy koronavírus napadol aj placentu, približuje Forbes.



Výskumníci Amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) analyzovali dokopy 1,5 milióna pôrodov v období od marca 2020 do septembra 2021 a vyhodnotili, že covid zvyšuje pravdepodobnosť, že plod neprežije.



Z tehotných žien nenakazených covidom porodilo mŕtve dieťa 0,65 percenta. U žien s covidom sa však toto číslo takmer zdvojnásobilo - na 1,26 percenta.



Očkovať sa proti covidu odporúčajú tehotným ženám všetky krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru s výnimkou Bulharska, vyplýva zo správy Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) z 23. septembra. K očkovaniu nabáda tehotné ženy aj americké CDC.



Štúdia zverejnená v septembri vo vedeckom časopise American Journal of Obstetrics and Gynecology - Maternal Fetal Medicine navyše naznačuje, že matky, ktoré sa zaočkovali počas tehotenstva potenciálne odovzdajú nadobudnuté protilátky aj svojmu nenarodenému dieťaťu.