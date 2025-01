Po havárii tankerov v Kerčskom prielive stúpajú úmrtia delfínov

Moskva 6. januára (TASR) - Po decembrovej havárii dvoch ruských ropných tankerov v Kerčskom prielive stúpol aj počet mŕtvych delfínov v tejto oblasti. Ruská ekologická skupina Delfa to napísala v nedeľu v príspevku na sociálnej sieti Telegram. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



"Nové informácie o mŕtvych delfínoch dostávame prakticky každý deň, vedieme štatistiky a pravidelne ich odovzdávame štátnym orgánom," napísala Delfa. V posledných dňoch sa našlo 32 tiel mŕtvych delfínov a ich počet na toto ročné obdobie je "netypicky vysoký".



Ruské tankery Volgonefť-212 a Volgonefť-239 sa potopili 15. decembra počas búrky v Kerčskom prielive, ktorý spája Azovské a Čierne more. Podľa ruských predstaviteľov prevážali 9200 ton vykurovacieho oleja. Presnejšie údaje o množstve, ktoré uniklo do mora, sa líšia. Ruský prezident Vladimir Putin označil incident za "ekologickú katastrofu".



Ropné škvrny už znečistili desiatky kilometrov pláží a obzvlášť zasiahnuté je prímorské letovisko Anapa v Krasnodarskom kraji. Znečistenie zasiahlo aj ukrajinský polostrov Krym, ktorí nezákonne anektovala Moskva vrátane miest Sevastopol a Jevpatorija.



Tisíce dobrovoľníkov odvtedy pracujú na čistení pláží, ale stále sa objavujú nové ropné škvrny. Podľa ekológov sa ropné znečistenie ešte viac rozšíri na jar, keď stúpne teplota vody.



Zamestnanci záchrannej služby sa pokúšali zachrániť znečistené vtáky, ale ekológovia tvrdia, že 90 percent z nich uhynulo v dôsledku nesprávnej manipulácie. Ruské úrady to odmietli ako "falošné" tvrdenie. Podľa nich bol podiel zvierat, ktoré uhynuli, menší ako 10 percent.



Ukrajina označila únik ropy za "najväčší v čiernomorskom regióne v 21. storočí" a obvinila Moskvu z používania lodí nevhodných do drsných zimných podmienok. Tankery Volgonefť majú už viac ako 50 rokov a primárne boli určené pre kanály a splavné rieky európskeho Ruska. Na krátke vzdialenosti na mori sa mohli používať len za priaznivých podmienok.