Stúpenci albánskej opozície ochromili dopravu v centre Tirany

Tirana 26. novembra (TASR) - Albánski opoziční poslanci a ich prívrženci zablokovali v utorok na niekoľko hodín ulice v centre hlavného mesta Tirana. Vládu obviňujú z korupcie a požadujú, aby krajinu do budúcoročných parlamentných volieb viedla úradnícka vláda, informuje TASR podľa agentúry AP.



Stovky podporovateľov opozície zablokovali dopravu na hlavných ťahoch Tirany a obviňovali socialistov úradujúceho premiéra Ediho Ramu z korupcie, manipulovania predchádzajúcich volieb a uzurpovania právomocí súdnictva.



Na proteste sa zúčastnili aj prívrženci albánskej opozície z niektorých ďalších miest a niektorí sa dostali do sporadických potýčok s poriadkovou políciou. Demonštranti na mnohých miestach skandovali heslá, ako napríklad: "Rama, odíď!"



V záujme ochrany vládnych budov, spriechodnenia dopravy či zachovania verejného poriadku boli nasadené stovky policajtov. Tí voči protestujúcim nasadili vodné delá, aby ich držali v bezpečnej vzdialenosti od radnice. V najmenej jednom prípade nasadili aj slzotvorný plyn.



Konzervatívna Demokratická strana (PD) a ďalší sympatizanti opozície protestovali aj proti zadržaniu lídra PD Saliho Berishu a exprezidenta Ilira Metu v súvislosti so separátnymi korupčnými kauzami. Tvrdia, že obvinenia voči nim sú vykonštruované.



"Revoltu a občiansku neposlušnosť Albáncov nemožno zastaviť," vyhlásil tajomník Demokratickej strany Flamur Noka, ktorý stranu vedie navonok, kým je Berisha v domácom väzení.



Parlamentné voľby budú v Albánsku na jar budúceho roka. Podľa prieskumov by ich mali vyhrať socialisti premiéra Ediho Ramu - aj preto, že opozícia je roztrieštená, píše AP.