Stúpenci as-Sadra vtrhli do vládnej budovy, údajne prišlo aj k streľbe

Bagdad 29. augusta (TASR) - Stúpenci irackého šiitského duchovného Muktadá as-Sadra vtrhli v pondelok do Republikánskeho paláca v Bagdade po tom, čo tento vplyvný iracký duchovný oznámil, že sa definitívne sťahuje z politiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na nemenový zdroj.



Republikánsky palác je ceremoniálna budova v tzv. zelenej zóne Bagdadu, kde sídlia kľúčové štátne inštitúcie aj zahraničné veľvyslanectvá. Do zelenej zóny pritom podľa zdroja AFP smerujú tisícky stúpencov as-Sadra.



Jeden z očitých svedkov pre AFP neskôr uviedol, že sa v zelenej zóne aj strieľalo. Paľbu mali podľa neho spustiť stúpenci proiránskej koalície Koordinačný rámec, ktorá je politickým rivalom Sadrovho bloku.



Bezpečnostné zložky mali tiež pri vstupe do zelenej zóny použiť slzotvorný plyn v snahe rozohnať Sadrovych sympatizantov.



Iracká armáda vyhlásila v tejto súvislosti v celom Bagdade zákaz vychádzania od 15.30 h miestneho času (14.30 h SELČ). "Úplný zákaz vychádzania sa týka všetkých vozidiel a občanov," uviedlo vo vyhlásení iracké Spojené veliteľstvo operácií.



Obsadeniu vládnej budovy v Bagdade predchádzalo oznámenie as-Sadra, že sa definitívne sťahuje z politiky pre patovú situáciu, ktorá nastala na irackej politickej scéne. Hoci tento vplyvný duchovný nikdy nezastával žiaden úrad je významnou osobnosťou irackej domácej politiky, píše AFP.



Svoj odchod z politiky oznámil as-Sadr dva dni po tom, čo vyzval všetky strany vrátane svojej vlastnej, aby sa vzdali vládnych pozícií a pomohli tak vyriešiť mesiace trvajúcu patovú situáciu.



Sadrov blok, politická strana tohto vplyvného irackého duchovného, vyhrala októbrové voľby, no as-Sadr v júni stiahol svojich poslancov z parlamentu po tom, čo sa mu nepodarilo zložiť novú vládu tak, ako požadoval. Patová situácia medzi as-Sadrom a jeho šiitskými rivalmi, ktorí majú blízko k Iránu, spôsobila, že Irak ostal zatiaľ najdlhšie obdobie bez vlády.



Stúpenci as-Sadra totiž od konca júla okupujú parlament a protestujú v blízkosti vládnych budov, čo zdržuje proces výberu nového prezidenta a premiéra krajiny.