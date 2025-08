Stúpenci Bolsonara protestovali proti súdu a Lulovi, chválili Trumpa

Brazília 3. augusta (TASR) - Tisíce priaznivcov bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara, ktorý je obvinený z prípravy prevratu po prehre vo voľbách v roku 2022, sa v nedeľu zišli vo viacerých mestách v Brazílii, aby protestovali proti sudcovi najvyššieho súdu Alexandrovi de Moraesovi a súčasnej hlave štátu Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi. Niektorí z nich tiež ocenili prezidenta USA Donalda Trumpa za nátlak na súdny proces s Bolsonarom. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.



Vodca krajnej pravice sa na demonštráciách na jeho podporu osobne nezúčastnil, ale počas protestu v Riu de Janeiro mu zavolal jeho syn, senátor Flávio Bolsonaro. Bývalý prezident je v domácom väzení, nosí elektronický monitorovací náramok a podľa nariadenia sudcu Moraesa nesmie opúšťať svoj domov počas víkendov a sviatkov.



Bolsonaro sa pred brazílskym najvyšším súdom zodpovedá za vedenie „zločineckej organizácie“, ktorá mala pripraviť puč s cieľom udržať ho pri moci po prehratých prezidentských voľbách. Podľa prokuratúry sa plán neuskutočnil pre nedostatočnú podporu vojenského velenia. Na trestné konanie vedené voči nemu dohliada práve sudca Moraes.



Protestujúci v nedeľu podľa Reuters požadovali „amnestiu“ pre osoby zapojené do údajného pokusu o prevrat, ktorý sa uskutočnil niekoľko dní po Lulovej inaugurácii v januári 2023. Bolsonarovi v tomto prípade hrozí trest až 40 rokov väzenia. On sám tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania, ktoré mu má zabrániť kandidovať v ďalších voľbách.



Moraes v júli v rámci nariadenia uložil preventívne opatrenia proti Bolsonarovi, pretože sa domnieval, že on a jeho syn Eduardo, zvolený poslanec, ktorý v súčasnosti žije v USA, spolupracovali s americkými úradmi s cieľom zasahovať do vnútorných záležitostí Brazílie.



Trumpova administratíva minulý týždeň zvýšila na 50 percent colnú sadzbu na dovoz väčšiny produktov z Brazílie, čo odôvodnila prebiehajúcim „politicky motivovaným stíhaním“ Bolsonara. Okrem toho uvalila sankcie na Moraesa, ktorého obvinila zo svojvoľného schvaľovania predsúdnych väzieb a obmedzovania slobody prejavu.



Účastníci nedeľňajších demonštrácií mali oblečené dresy brazílskej reprezentácie a urážali Moraesa a Lulu. Takisto bolo vidieť aj americké vlajky a transparenty na podporu Trumpa, dlhodobého spojenca Bolsonara, napísala agentúra Reuters.