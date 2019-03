Stúpenci brexitu sa vydali na dvojtýždňový pochod do Londýna

Skupina prevažne postarších občanov Spojeného kráľovstva sa vydala na pochod po zablatenej pobrežnej ceste z mesta Sunderland do Londýna, ktorý leží 435 kilometrov južne.

Sunderland 16. marca (TASR) - Približne 200 stúpencov brexitu sa v sobotu vydalo na dvojtýždňový pochod zo severného Anglicka do Londýna, kam plánujú doraziť 29. marca, čo je stanovený termín odchodu Británie z Európskej únie. Informovala o tom agentúra AP.



Skupina prevažne postarších občanov Spojeného kráľovstva sa vydala na pochod po zablatenej pobrežnej ceste z mesta Sunderland v regióne Severovýchodné Anglicko do Londýna, ktorý leží 435 kilometrov južne. Podporný pochod by mali ukončiť v piatok 29. marca príchodom pred parlament. AP dodala, že jeho účastníci neplánujú ísť celú trasu pešo.



Stanovený termín odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie môže byť napokon odložený, pripomenula AP. Britskí poslanci sa totiž stále nedokážu zhodnúť a prijať vyrokovanú dohodu o vystúpení z Únie. Parlament navyše vo štvrtok hlasoval za to, aby Británia požiadala EÚ o odloženie termínu oficiálneho vystúpenia z bloku o najmenej tri mesiace.