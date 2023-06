Stúpenci Navaľného demonštrovali na jeho narodeniny

Moskva 4. júna - Prívrženci lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného sa nedeľu v deň jeho 47. narodenín zišli na demonštráciách v Rusku a niekoľkých ďalších krajinách. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AP.



Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová zverejnila na sociálnej sieti Twitter fotografiu, ktorá zachytáva jeho stúpencov v Japonsku, Austrálii a Gruzínsku.



Jednotlivci, ktorí si chceli pripomenúť jeho narodeniny v Rusku, riskovali uväznenie, keď sa postavili s plagátom v rukách na námestia v niekoľkých ruských mestách. Podľa ľudskoprávnej skupiny OVD-Info, ktorá v Rusku monitoruje protivládne protesty a počty osôb na nich zadržaných, bolo preto zadržaných najmenej 45 ľudí.



Podľa agentúry AP Navaľného stúpenci vyšli do ulíc v Moskve či Petrohrade, kde proti nim zasahovala polícia. Demonštrácie sa okrem toho konali aj v niekoľkých európskych mestách.



Navaľnyj v nedeľu na sociálnych sieťach uviedol, že svoje uväznenie vníma ako "nepríjemnú súčasť svojho najobľúbenejšieho zamestnania" a poďakoval svojim podporovateľom.



"Mojím plánom na predchádzajúci rok bolo... nezatrpknúť a nestratiť nonšalantné správanie, lebo tam sa začína porážka. Ak sa mi to podarilo, tak len vďaka vašej podpore," uviedol Navaľnyj. Zároveň však priznal, že by bol radšej doma s rodinou než v trestaneckej kolónii.



Navaľnyj je vo väzení od začiatku roka 2021. Poslali ho tam po obvinení z porušenia pravidiel podmienečného trestu v kauze Yves Rocher. Následne bol odsúdený vo viacerých ďalších prípadoch vrátane kauzy urážky veterána na celkovo deväť rokov väzenia.



Na budúci týždeň je naplánované predbežné súdne pojednávanie v novom prípade proti Navaľnému - najnovšie je obvinený z extrémizmu. V rámci tohto prípadu mu hrozí až 30 rokov väzenia.