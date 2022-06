Stúpenci opozície v S. Macedónsku demonštrovali za predčasné voľby

Skopje 19. júna (TASR) - Desaťtisíce stúpencov opozície pochodovali v sobotu ulicami severomacedónskeho hlavného mesta Skopje a žiadali predčasné parlamentné voľby. TASR správu prevzala zo servisu tlačovej agentúry AFP.



Protest zvolala hlavná opozičná strana - nacionalistická pravicová VMRO-DPMNE. Účastníci pochodu mávali štátnymi zástavami a transparentmi odsudzujúcimi ľavicovú vládu, ktorej dominuje Sociálnodemokratická únia Macedónska (SDSM).



VMRO-DPMNE (Vnútorná macedónska revolučná organizácia - Demokratická strana macedónskej národnej jednoty) žiada predčasné voľby od roku 2018, keď vláda vyriešila dlhodobý spor s Gréckom o názov krajiny, čím odstránila vážnu prekážku tohto balkánskeho štátu na ceste k členstvu v EÚ a NATO.



Hoci VMRO-DPMNE dohodu odsúdila, znamenalo to koniec veta Atén voči snahám Skopje o vstup do týchto organizácií.



Na základe Prespanskej dohody bol k názvu Macedónsko pridaný prívlastok "Severné", aby sa tak krajina odlíšila od susedného severogréckeho regiónu Makedónia.



Od novembra 2020 však Bulharsko blokuje cestu Severného Macedónska do EÚ z dôvodu sporu, ktorý má korene v histórii a jazyku. Na zhromaždení vysokí predstavitelia VMRO-DPMNE napadli výsledky vlády a jej postup v danom spore s Bulharskom.



Sofia tvrdí, že macedónsky jazyk je dialektom bulharčiny, a obe krajiny si nárokujú určité historické udalosti a postavy, najmä z osmanskej éry. Bulharsko tiež vyhlasuje, že sa snaží chrániť práva etnických Bulharov v Severnom Macedónsku.