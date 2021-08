Sturgeonová: Johnsonovo odmietnutie stretnutia je zmeškaná príležitosť

Londýn 4. augusta (TASR) - Škótska premiérka Nicola Sturgeonová v stredu povedala, že britský premiér Boris Johnson odmietnutím ich navrhovaného stretnutia "premeškal príležitosť". Jeho rozhodnutie však za urážku nepokladá. Informovala o tom agentúra DPA.



Johnson v stredu pricestoval na návštevu Škótska. Sturgenonová ho ešte v pondelok pozvala, aby počas návštevy prišiel do jej oficiálnej rezidencie s cieľom diskutovať o obnove po pandémii ochorenia COVID-19. Britský premiér však pozvanie odmietol a navrhol stretnutie v inom termíne.



"Necítim sa odmietnutá," povedala Sturgeonová. Väčšina ľudí však podľa jej slov bude Johnsonovo odmietnutie pokladať za "trochu nezvyčajné a čudné".



"Bola by to prvá príležitosť, vzhľadom na covid, aby sme si sadli a za dodržania primeraných rozstupov uskutočnili rozhovor tvárou v tvár," povedala.



Johnson v liste Sturgeonovej napísal, že sa rád osobne stretne s ňou i premiérmi ďalších častí Spojeného kráľovstva s cieľom dosiahnuť hmatateľné výsledky v záujme obyvateľov celej krajiny.



Premiér je podľa svojich vyjadrení obzvlášť otvorený spolupráci v oblasti očkovania.



Sturgeonová v pondelkovom pozvaní uviedla, že sa s Johnsonom politicky v názoroch líšia, ich vlády však "musia spolupracovať všade, kde sa dá".



Na dvojdňovej návšteve Škótska je v súčasnosti aj líder opozičnej Labouristickej strany Keir Starmer, napísala na svojej webovej stránke stanica Sky News. Ten uviedol, že Johnson a Sturgeonová by mali "spolupracovať" na obnovovaní krajiny po pandémii a v boji proti klimatickej zmene.