Sturgeonová: Škótsko podniká kroky k novému referendu o nezávislosti

Brusel 10. februára (TASR) - Škótsko už podniká kroky na vypísanie nového referenda o svojej nezávislosti. Počas návštevy Bruselu to v pondelok uviedla škótska premiérka Nicola Sturgeonová, informovala agentúra Reuters.



Sturgeonová vyjadrila presvedčenie, že Škótsko napokon bude samostatnou krajinou, otázkou je podľa nej skôr to, kedy sa tak stane.



"Na referende by sme sa mali dohodnúť s vládou Spojeného kráľovstva v súlade s jasným mandátom, ktorý poskytli obyvatelia Škótska," povedala Sturgeonová v Bruseli v rámci svojej prvej zahraničnej cesty od odchodu Británie z Európskej únie.



"V Škótsku podnikáme kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby bolo možné uskutočniť zákonné a legitímne referendum a jeho výsledok mohol byť prijatý doma i v zahraničí," uviedla.



Pripustila však, že nie je jasné, či Škótsko môže vypísať referendum aj bez súhlasu britskej vlády, ktorá úvahy o možnom novom referende o škótskej nezávislosti odmieta.



V prvom referende z roku 2014 sa vyslovilo vyše 55 percent hlasujúcich proti odčleneniu Škótska od zvyšku Spojeného kráľovstva. Podľa Sturgenovej sa však situácia zmenila po celobritskom referende z roku 2016, v ktorom sa rozhodovalo o členstve v EÚ. Veľká väčšina Škótov vtedy hlasovala proti vystúpeniu z EÚ, prehlasovali ich však voliči v Anglicku a Walese.



Sturgeonová na zopakovanie referenda z roku 2014 potrebuje súhlas ústrednej britskej vlády, premiér Boris Johnson však deklaroval, že takýto krok nepripustí. Svoj postoj zdôvodnil tým, že v prvom škótskom referende bola daná otázka zodpovedaná pre celú generáciu.