Sturgeonová: Súdy môžu pomôcť pri rozhodovaní o nezávislosti Škótska

Londýn 11. februára (TASR) - Škótska premiérka Nicola Sturgeonová v utorok povedala, že súdy môžu pomôcť rozhodnúť o tom, za akých podmienok a či vôbec môže Škótsko usporiadať referendum o nezávislosti, s ktorým britská vláda nesúhlasí. Informovala o tom agentúra DPA.



Sturgeonová chce podľa svojich slov "zákonné a ústavné" hlasovanie a nepodporila by nelegálne referendum. V tejto súvislosti pripomenula referendum v španielskom regióne Katalánsko z októbra 2017.



"Radšej by som svoju energiu vložila do budovania podpory pre nezávislosť a získanie súhlasu od britskej vlády," povedala Sturgenonová. Ak by však súd rozhodol, že škótsky parlament môže konať bez súhlasu Londýna, "bolo by to, samozrejme, zákonné referendum".



Referendum o škótskej nezávislosti sa konalo v roku 2014 a viac ako 55 percent škótskych voličov vtedy hlasovalo proti nezávislosti krajiny. Sturgeonová žiada ďalšie hlasovanie z dôvodu "významnej zmeny" v oblasti podpory, odkedy Briti v roku 2016 zahlasovali za odchod Spojeného kráľovstva z EÚ.



Nedávny prieskum agentúry YouGov podľa DPA ukázal, že 51 percent škótskych voličov nezávislosť podporuje. V referende o tzv. brexite z roku 2016 celkovo 62 percent Škótov hlasovalo za zotrvanie Británie v EÚ.



To, či je škótsky parlament schopný uskutočniť zákonné referendum, podľa premiérky nikdy nebolo preverované na súdoch. Navrhla, že by túto záležitosť mohla nechať preskúmať, ak to bude nevyhnutné na prekonanie bezvýchodiskovej situácie medzi škótskou vládou a vládou britského premiéra Borisa Johnsona.



Johnson ďalšie referendum odmieta a tvrdí, že táto záležitosť bola vyriešená v hlasovaní z roku 2014.