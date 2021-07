Sturgeonová: V Škótsku zostávajú v platnosti isté obmedzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Edinburg 18. júla (TASR) - V Škótsku aj od pondelka 19. júla zostanú v platnosti niektoré pandemické opatrenia aj napriek tomu, že britská vláda rozhodla o ich uvoľnení. Napísala to v nedeľu na Twitteri škótska premiérka Nicola Sturgeonová.Britská vláda minulý týždeň potvrdila, že od 19. júla uvoľní väčšinu opatrení zavedených v súvislosti s pandémiou. Škótska premiérka však upozornila, že uvoľnenie sa týka len Anglicka.Počty denných prípadov v Škótsku podľa Sturgeonovej klesajú, čísla sú však ešte vždy ""." napísala Sturgeonová. Opatrenia však podľa jej vyjadrení musia byť uvoľňované postupne.Škótsko na základe oficiálnych údajov zo soboty prvou dávkou vakcíny zaočkovalo viac ako 3,9 milióna ľudí. Viac ako 2,95 milióna osôb dostalo obe dávky.V Škótsku sa od pondelka vo vnútorných priestoroch bude môcť stretnúť najviac osem osôb zo štyroch rôznych domácností, píše na svojej webovej stránke stanica BBC. Na verejnom priestranstve to môže byť až 15 ľudí z 15 domácností.Nosenie rúšok bude ešte "" povinné v prostriedkoch verejnej dopravy a v obchodoch. Úrady ľuďom odporúčajú, aby v prípadoch, keď na to majú podmienky, pracovali z domu.Wales plánuje uvoľniť opatrenia na tzv. úroveň 0 od 7. augusta, píše BBC. Rúška budú povinné vo verejnej doprave a vo verejných vnútorných priestoroch.Severné Írsko opatrenia zmierni od 26. júla v prípade, že to úrady schvália na rokovaní 22. júla.