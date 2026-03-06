< sekcia Zahraničie
ŠTVORICA ZATKNUTÁ pre podozrenie zo špionáže pre IRÁN
Reuters dodáva, že britskí poslanci a domáce spravodajské agentúry už roky varujú pred hrozbou, ktorú pre Spojené kráľovstvo predstavuje Irán.
Londýn 6. marca (TASR) - Britská polícia v piatok zatkla štyroch mužov podozrivých zo špionáže pre Irán. Podľa vyšetrovateľov údajne sledovali miesta a osoby spojené s londýnskom židovskou komunitou. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a televízie Sky News.
Policajti zatkli jedného Iránca a troch ďalších mužov s dvojitým britským a iránskym občianstvom v noci na piatok krátko po 1.00 h miestneho času (2.00 h SEČ) v londýnskych obvodoch Barnet, Watford a Harrow. Muži sú vo veku 22 až 55 rokov.
Zatknutia boli súčasťou vyšetrovania protiteroristickej polície, ktorá sa zaoberá podozreniami z porušenia zákona o národnej bezpečnosti.
„Dnešné zatknutia sú súčasťou dlhodobého vyšetrovania a našej pokračujúcej práce na narúšaní škodlivých aktivít... Chápeme, že verejnosť, najmä židovská komunita, môže byť znepokojená, a ako vždy ich žiadam, aby zostali ostražití, a ak budú vidieť alebo počuť niečo, čo ich znepokojuje, aby nás kontaktovali,“ uviedla Helen Flanaganová, šéfka protiteroristickej polície v Londýne.
