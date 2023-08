ŠTVORMETROVÝ PÁD Z LANOVKY: 65-ročný muž utrpel vážne zranenia

Viedeň 12. augusta (TASR) - Muž utrpel vážne zranenia pri štvormetrovom páde zo sedačkovej lanovky na vrchu pri rakúskej obci Andeslbuch, keď sa jeho sedačka na lane uvoľnila, informovala v piatok večer polícia. Správu priniesla v sobotu tlačová agentúra DPA.



Vážne zraneným je 65-ročný nemecký dovolenkár z juhonemeckej spolkovej krajiny Bavorsko. Na horskej sedačkovej lanovke sa viezol so spoločníkom smerom dolu z vrchu pri Andeslbuchu. Obec sa nachádza v rakúskej spolkovej krajine Vorarlbersko.



Jeho dvojsedačka sa uvoľnila a kĺzala po nosnom lane, až vrazila do sedačky nižšie, kde sedeli dvaja ďalší pasažieri.



Náraz spôsobil, že muž skĺzol pod bezpečnostnú tyč. S pomocou ďalšieho pasažiera sa dokázal takto udržať niekoľko ďalších minút. Potom spadol na strmú lúku, kĺzal sa ešte asi štyri metre dolu svahom a dopadol na príjazdovú cestu, uviedla polícia.



Vážne zranený muž pochádza s Mníchova, dodal v sobotu policajný hovorca. Ďalší traja účastníci nehody sú tiež Nemci. Dvaja z nich utrpeli ľahké zranenia.



Šesťdesiatpäťročného seniora previezli vrtuľníkom do nemocnica v susednom Švajčiarsku. Prevádzku lanovky až do odvolania pozastavili.



Iná nehoda na lanovke sa stala v piatok v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko. Žena vo veku 75 rokov zo severonemeckého mesta Hanover sa viezla s vnučkou smerom hore na horský masív Wilder Kaiser. Žena otvorila bezpečnostnú tyč tesne pred príchodom do cieľa, ale údajne stratila rovnováhu a spadla z výšky 1,5 metra na betónovú dlážku. Utrpela niekoľko poranení tváre.