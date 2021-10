Štvrtá vlna epidémie v Izraeli ustupuje, opatrenia však nezrušia

Jeruzalem 14. októbra (TASR) - Počet ľudí s vážnym priebehom choroby COVID-19 v Izraeli naďalej klesá a dosahuje najnižšiu úroveň za posledné dva mesiace – v nemocniciach ich je v tomto stave len 403. Podľa bilancie ministerstva zdravotníctva sa pozitivita testov už piaty deň po sebe pohybuje pod dvomi percentami.



Rezort súčasne upozornil, že niektoré protiepidemické opatrenia sa budú musieť preventívne dodržiavať ešte mesiace, informoval vo štvrtok denník The Times of Israel (TOI).



Vo štvrtok ráno zverejnená aktualizácia údajov podľa ministerstva tiež ukázala, že po prvý raz od júla nedošlo za posledných 24 hodín k žiadnym úmrtiam v dôsledku covidu. Počet obetí pandémie v Izraeli tak zostal nezmenený – 7959.



Počet pacientov s vážnym priebehom covidu je v Izraeli považovaný za kľúčový ukazovateľ rozsahu šírenia koronavírusu a rezort zdravotníctva čakal, kým sa tieto údaje znížia, konštatoval TOI.



Generálny riaditeľ ministerstva zdravotníctva Nachman Aš poznamenal, že začiatok školského roka v septembri, ktorého sa zdravotníci veľmi obávali, nespôsobil nárast počtu infikovaných. Dodal, že Izrael je v počte infikovaných "na zostupnej ceste".



Aš informoval, že ministerstvo hľadá spôsoby, ako zrušiť niektoré pravidlá, ktoré platia v záujme obmedzenia rizika rozšírenia nákazy. Aj pritom však má na zreteli v prvom rade to, aby v krajine nedošlo k prepuknutiu ďalšej vlny epidémie.



Pripomenul, že príčinou súčasnej vlny bolo príliš rýchle zrušenie obmedzení v júni spolu s príchodom vysoko infekčného delta variantu koronavírusu SARS-CoV-2.



Prekrytie nosa a úst vo verejných uzavretých priestoroch zostane povinné aj počas celej zimy, dodal Aš, ktorý vysvetlil, že "je to jednoduchý a dôležitý spôsob prevencie infekcií, napríklad aj chrípky".



Platiť zostane tiež pravidlo, že na verejné priestranstvá budú mať vstup len držitelia covidpasov, ktorými potvrdzujú svoje úplné zaočkovanie proti COVID-19, prekonanie choroby alebo nedávny negatívny výsledok testu na SARS-CoV-2.



Dodal, že aj keď v poradí štvrtá vlna pandémie v Izraeli ustupuje, úrady musia prijímať opatrenia na prípravu a zastavenie možnej piatej vlny. Prioritou je podľa Aša zabezpečiť, aby mala krajina dostatok vakcín pre prípad, že by bolo potrebné okrem súčasných troch odporúčaných dávok podať obyvateľstvu aj štvrtú.