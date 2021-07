Štvrtá vlna koronavírusu by vo Francúzsku mohla nastať už koncom júla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Paríž 5. júla (TASR) - Štvrtá vlna pandémie koronavírusu by vo Francúzsku mohla nastať už koncom júla, uviedol v pondelok hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal. Informuje o tom agentúra AFP." uviedol Attal a zároveň zopakoval nedeľňajšie varovanie francúzskeho ministra zdravotníctva Oliviera Vérana, podľa ktorého existuje "", že štvrtá vlna pandémie zasiahne krajinu už koncom tohto mesiaca." uviedol Attal.Obavy z ďalšej vlny pandémie vo Francúzsku spôsobuje najmä rozširujúci sa variant delta, ktorý v súčasnosti predstavuje 30 percent nových prípadov nákazy koronavírusom.Francúzsko v nedeľu zaznamenalo 2600 nových prípadov koronavírusu, čo je o niečo viac než v predchádzajúcich dňoch, ale naďalej je to výrazne menej než v apríli, keď krajina denne evidovala až 35.000 nových prípadov nákazy.Záujem o očkovanie vo Francúzsku nie je taký vysoký, ako by si vláda predstavovala. V súčasnosti je plne zaočkovaných len 36 percent obyvateľov krajiny. Francúzsky premiér Jean Castex chce tento týždeň v parlamente rokovať o požiadavkách na očkovanie proti koronavírusu u pracovníkov zdravotníctva, ako aj zamestnancov zariadení určených na starostlivosť o dôchodcov. Miera zaočkovanosti zdravotníckeho personálu sa v krajine zastavila na hodnote 64 percent, uvádza AFP.