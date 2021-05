Štvrtej vlne nákazy koronavírusu sa Maďarsko nevyhne, tvrdí virológ

Budapešť 17. mája (TASR) - Štvrtej vlne nákazy novým druhom koronavírusu sa Maďarsko nevyhne, vyhlásil v pondelok v rozhovore pre komerčnú televíziu ATV virológ István Jankovics.



Podľa jeho slov sa patričným očkovaním dá potlačiť fatálne sa končiace ochorenie COVID-19, ale vírus SARS-CoV-2 zostane sezónnou nákazou, ako je to aj v prípade chrípky. Virológ dodal, že očkovanie nie je jednorázovou záležitosťou, ale je to vývojový proces, ktorý treba opakovať, ako je to aj v prípade očkovania proti kliešťom.



Jankovics poznamenal, že začiatkom budúceho roka by už mohla byť k dispozícii aj maďarská vakcína proti covidu, ktorá sa v niečom bude podobať očkovacej látke od čínskej spoločnosti Sinopharm.



Za posledný deň potvrdili v Maďarsku nákazu novým druhom koronavírusu 426 ľuďom a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 38 pacientov. Doterajšou bilanciou koronavírusovej pandémie je 798.573 infikovaných vírusom SARS-CoV-2 a 29.213 obetí.



Zaočkovaných proti koronavírusu je už 4.639.299 osôb, z nich aj druhú dávku vakcíny dostalo 2.727.165.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)